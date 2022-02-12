Розмова Байдена з Путіним тривала трохи більше години: обговорювали загрозу вторгнення

Байден поспілкувався з Путіним / Коллаж Reuters

Президент США Джо Байден увечері 12 лютого зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну. Головна тема розмови - загроза нового російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє кореспондент CNN, розмова двох президентів почалася раніше запланованого. Байден перебуває у своїй заміській резиденції Camp David.

Телефонна розмова президентів США і РФ завершилася о 19:06 за київським часом. Кореспондент Associated Press повідомляє, що Байден і Путін говорили трохи більше години.

Подробиці поки що не відомі.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну - вони відзначили, що вторгнення може відбутися в найближчу середу, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також під час брифінгу заявив про наближення нападу, проте назвав іншу можливу дату. За його словами, військове вторгнення може відбутися ще під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні, тобто до 20 лютого.

Пізніше стало відомо, що в ЄС і Великобританії не погодилися з прогнозом Байдена щодо можливого нападу на Україну найближчим часом. Відзначається, що президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО назвав можливою датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Після цього Брюссель і Лондон сказали, що вони по-іншому інтерпретують розвідувальні дані.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про можливе вторгнення 16 лютого. Він зазначив, що зараз в інформпросторі занадто багато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.