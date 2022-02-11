Білий дім повідомив про нову розмову Байдена з Путіним: у Кремлі назвали дату

Переговори відбудуться 12 лютого

Найближчим часом президент США Джо Байден проведе розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про те, в якому форматі можуть відбутися контакти, інформації поки що немає, повідомив під час брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Я очікую, що президент Байден проведе розмову з Путіним. Але зараз мені більше нічого оголосити з цього приводу", - заявив він.

У Кремлі також підтвердили інформацію про телефонну розмову Байдена з Путіним, передає РИА Новости.

"Путін і Байден планують провести телефонну розмову ввечері 12 лютого, вона відбудеться за запитом американської сторони" - повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Песков.

Росія продовжує стягувати війська до кордону України

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

Реклама

При цьому президент США Джо Байден раніше закликав американців виїхати з України на тлі можливого російського вторгнення. Глава Білого дому в той же час підкреслив, що не буде відправляти американських військових в Україну. Він пояснив це тим, що "це буде світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи - і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні Неможливий. Однак найвірогідніший сценарій, який може застосувати РФ – це дестабілізація всередині країни, підкреслив Резніков.

Читайте також: