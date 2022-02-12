Макрон поговорив із Зеленським після розмови з Путіним: що обговорили

Зеленський і Макрон провели телефонну розмову / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував главі Української держави Володимиру Зеленському ввечері у суботу, 12 лютого. Перед цим він провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Лідери України і Франції говорили про безпекову ситуацію, можливості активізації мирного процесу в межах нормандського формату, а також про перемовини Тристоронньої контактної групи. Про це після розмови повідомив у Twitter Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що лідери обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин.

"Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", – наголосив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Макрона у Києві

Нагадаємо, 8 лютого в Києві відбулася зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. На спільному брифінгу після зустрічі Макрон заявив про необхідність повернутися до систем гарантій безпеки в Європі. Він зазначив, що це питання він обговорив з президентами України і Росії Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним і європейськими лідерами.

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Президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу, зокрема, що нормандська зустріч радників у Берліні зможе наблизити саміт на рівні лідерів.

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