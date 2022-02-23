США перекине на східний фланг НАТО винищувачі F-35, гелікоптери Apache і 800 військових - The Hill

Байден відправляє додаткові війська США до Східної Європи / Фото Reuters

Президент США Джо Байден 22 лютого направив додаткові війська на східний фланг НАТО на тлі ризику великомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, глава Білого дому санкціонував додаткове переміщення сил і техніки США, вже дислокованих в Європі, для посилення країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви, пише The Hill.

"Оскільки Росія обмірковує свій наступний крок, ми також підготували наш наступний крок", - сказав Байден.

Вашингтон вже перекинув або передислокував близько шести тисяч американських військовослужбовців до Німеччини, Польщі та Румунії поблизу кордонів цих країн з Україною.

Байден не сказав, скільки військ буде відправлено в Естонію, Латвію і Литву або звідки вони будуть передислоковані, але сказав, що це "повністю оборонні дії з нашого боку", і що Сполучені Штати "не мають наміру воювати з Росією".

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"Ми хочемо послати сигнал про те, що Сполучені Штати разом з нашими союзниками будуть захищати кожен дюйм території НАТО і дотримуватися зобов'язань, які ми взяли на себе перед НАТО", - сказав він.

За словами президента США, Вашингтон також продовжить надавати оборонну допомогу Україні.

Високопоставлений представник Пентагону пізніше уточнив, що додаткові сили на східному фланзі НАТО складатимуться з льотчиків і сухопутних військ. Їх передислокують "на північно-східний і південно-східний фланги НАТО в найближчі дні і, як очікується, вони прибудуть на місце в кінці цього тижня".

Сили включають:

оперативну групу піхотного батальйону чисельністю близько 800 осіб, яка буде перекинута з Італії в Балтійський регіон;

до восьми винищувачів F-35, відправлених з Німеччини у "кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО";

батальйон з 20 AH-64 геоікоптерів Apache передислокувався з Німеччини в Балтійський регіон, а 12 гелікоптерів Apache - з Греції в Польщу.

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своєму зверненні щодо ситуації на кордонах Росії та України 22 лютого заявив, що Росія може почати військове вторгнення в Україну, зокрема і з боку Білорусі.

Глава Білого дому підкреслив, що Росія досі тримає на кордонах України понад 150 тисяч військових. За словами Байдена, РФ може застосувати авіацію та наступальні ракетні системи з території Білорусі, а з Чорного моря - десантні кораблі, ракетні крейсери та підводні човни.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою на офіційному рівні так званих "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донбасу. Він підписав з Пушиліним і Пасічником договори про дружбу.

Після цього Росія ввела війська на окупований Донбас.

Держдума РФ 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" Росії з "ДНР" і "ЛНР".

Пізніше "угоди" схвалили в Раді Федерації.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ визнала "кордони" самопроголошених "Л/ДНР" відповідно до прописаних в їхніх "конституціях". За його словами, всі суперечливі питання щодо кордонів "ДНР" і "ЛНР" Кремль розраховує вирішувати шляхом переговорів.

При цьому "віцеспікер парламенту" терористичної організації "ЛНР" Дмитро Хорошилов вже заявив, що вся Луганська область належить "республіці", тому Україна повинна "добровільно відвести війська".

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