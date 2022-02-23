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"Не хочемо в Росію": у Маріуполі люди вийшли на акцію на підтримку України

23 лютого 2022, 00:49

Вони співали Гімн України і вигукували гасла "Слава Україні" — "Героям Слава".

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У Маріуполі вийшли на акцію протесту / Facebook

У Маріуполі близько півтисячі громадян вийшли на підтримку України, заявивши про те, що не хочуть приєднуватися до " ДНР " чи Росії, повідомляє "Суспільне".

Люди принесли з собою прапори України і плакати з написами: "Ми не хочемо в" ДНР "або Росію", "Маріуполь - це Україна", "Росія — агресор","Хутін, пуй тобі, а не Маріуполь", тощо.

Вони співали Гімн України і вигукували гасла "Слава Україні" — "Героям Слава".

Учасники акції підкреслили, що вони проти російської агресії і проти визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР". Люди також висловили подяку ЗСУ "завдяки яким цей захід можливий".

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Один з учасників акції Сергій каже, що люди вийшли, аби висловити свою громадянську позицію і показати, "що ми тут не чекаємо, ми проти. А якщо все ж, не дай Бог, прийдуть, то будемо захищати свою землю".

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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