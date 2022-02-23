"Не хочемо в Росію": у Маріуполі люди вийшли на акцію на підтримку України

У Маріуполі вийшли на акцію протесту / Facebook

У Маріуполі близько півтисячі громадян вийшли на підтримку України, заявивши про те, що не хочуть приєднуватися до " ДНР " чи Росії, повідомляє "Суспільне".

Люди принесли з собою прапори України і плакати з написами: "Ми не хочемо в" ДНР "або Росію", "Маріуполь - це Україна", "Росія — агресор","Хутін, пуй тобі, а не Маріуполь", тощо.

Вони співали Гімн України і вигукували гасла "Слава Україні" — "Героям Слава".

Учасники акції підкреслили, що вони проти російської агресії і проти визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР". Люди також висловили подяку ЗСУ "завдяки яким цей захід можливий".

Один з учасників акції Сергій каже, що люди вийшли, аби висловити свою громадянську позицію і показати, "що ми тут не чекаємо, ми проти. А якщо все ж, не дай Бог, прийдуть, то будемо захищати свою землю".

Реклама

Маріуполь сьогодні. На всіх фото старшого покоління не менше за молодь. Ці люди розмазують ворожу пропаганду як жалюгідну немічну хуйню#МаріупольцеУкраїнаpic.twitter.com/8UCIcSeHQY — Marianna (@marianna_kyiv) February 22, 2022

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

Читайте також: