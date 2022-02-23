УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Блінкен скасував свою зустріч із Лавровим: у чому причина

23 лютого 2022, 00:16

Нова зустріч двох чиновників була запланована на 24 лютого.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен скасував зустріч з Лавровим / Reuters

Через вторгнення Росії в Україну, держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, заявив під час брифінгу очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Минулого тижня я запропонував зустріч з Лавровим, але за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми спостерігаємо, що вторгнення починається. Тому немає сенсу зараз проводити цю зустріч " - сказав Блінкен.

Коли мала відбутися зустріч

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову, яка стала другим контактом глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень. Нова зустріч була запланована на 24 лютого.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

Читайте також:

viber
новини США Ентоні Блінкен військова агресія РФ Дмитро Кулеба Сергій Лавров новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Блінкен скасував свою зустріч із Лавровим: у чому причина». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажанняДзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажання Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаГороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удача Фінансовий гороскоп на тиждень 21 -27 лютого: Ракам - неймовірна удача, Козерогам - успіх, Рибам - великий кушФінансовий гороскоп на тиждень 21 -27 лютого: Ракам - неймовірна удача, Козерогам - успіх, Рибам - великий куш Прикмети на 20 лютого: що не можна робити в день Луки і як не потрапити в бідуПрикмети на 20 лютого: що не можна робити в день Луки і як не потрапити в біду Розробляють плани боїв: командири РФ отримали наказ на вторгнення - CBSРозробляють плани боїв: командири РФ отримали наказ на вторгнення - CBS

Останні новини

00:16

Блінкен скасував свою зустріч із Лавровим: у чому причина

00:12

Названо небезпечні продукти, які викликають безсонняВідео

22 лютого, вівторок
23:58

Росія не зупиниться на Донбасі: під загрозою Харків, Херсон та Київ - ЗМІ

23:27

У США заявили, що Північний потік-2 не запустять, 11 млрд дол витрачені даремно - ЗМІ

23:06

Якщо українці сьогодні промовчать, то завтра зникнуть - ЗеленськийВідео

Реклама
23:05

Зеленський закликав українських політиків до єдності

22:52

На зміну "нас там нема" прийшло "ми все-таки тут": Зеленський висловився щодо визнання Росією "ЛДНР"Відео

22:48

Шмигаль відповів на ультиматум Путіна

22:42

Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період: звернення президентаВідео

22:14

Верховна рада завтра проголосує за санкції проти ДерждумиВідео

22:08

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: підсумки зустрічі депутатів із ЗеленськимВідео

21:48

Росія намагається організувати тюремні бунти в Україні - Малюська

21:32

"Починаючи з середи": Байден оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії

21:11

"Більше ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе": Боррель про санкції ЄС проти РосіїВідео

21:05

Дністровську ГЕС взяли під посилену охорону: перевірки транспорту та документів

21:01

Термінове звернення Джо Байдена після визнання Путіним "ЛДНР": всі подробиціВідео

20:53

Право на владу дивитися онлайн: аншлюс Донбасу. Чого чекати від Путіна далі?

20:52

Київські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблемаВідео

20:40

Обстріли Попасної: без води залишилися тисячі жителів, школа та дитсадочок

20:37

Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадянВідео

Реклама
20:37

Неймовірна грошова удача і достаток круглий рік: три знаки зодіаку стануть багатшими в рік ТиграВідео

20:09

Загострення на Донбасі: Укрзалізниця змінює графік руху поїздів

19:55

Євросоюз запровадив нищівні санкції проти Росії через "ЛДНР"Відео

19:53

МЗС РФ терміново евакуює персонал свого посольства з КиєваВідео

19:51

Визнання кордонів "ЛДНР" і ультиматум по Криму і НАТО: головні заяви Путіна на пресконференції

19:50

Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"

19:45

МАУ різко підвищили ціни на авіаквиткиВідео

19:34

Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

19:25

Путін отримав право використовувати війська Росії на Донбасі

19:19

Ультиматуми Путіна: Україна має визнати Крим та відмовитися від вступу до НАТО

19:15

Путін хоче повести Україну шляхом ГрузіїПогляд

19:02

"Ми ж попереджали РФ": США підтримали зупинку сертифікації ПП2 і заявили про "власні заходи"

19:01

Спірні питання по "кордонах" " ДНР " і " ЛНР " будуть вирішені шляхом переговорів - ПутінВідео

19:01

Президент РФ зажадав від України роззброєння

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Ельзи дали імпровізований концерт просто небаВідео

18:49

"Зараз найнебезпечніший момент у сфері безпеки": Столтенберг про ситуацію навколо УкраїниВідео

18:42

Росія офіційно виходить з Мінських угодВідео

18:28

"Це страшно і пахне оголошенням війни всьому світу": Ахеджакова прокоментувала політику РФВідео

18:07

Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомВідео

18:03

Байден виступить з терміновим зверненням до України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

Реклама
17:56

"З повагою і розумінням": Білорусь відреагувала на визнання "ЛНР" і "ДНР"Відео

17:52

Астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:34

Розрив стосунків - це не оголошення війниПогляд

17:33

"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

17:23

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

17:21

"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

16:58

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означаєВідео

16:44

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

16:40

Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривеньВідео

16:39

Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти