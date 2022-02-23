Блінкен скасував свою зустріч із Лавровим: у чому причина

Ентоні Блінкен скасував зустріч з Лавровим / Reuters

Через вторгнення Росії в Україну, держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, заявив під час брифінгу очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Минулого тижня я запропонував зустріч з Лавровим, але за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми спостерігаємо, що вторгнення починається. Тому немає сенсу зараз проводити цю зустріч " - сказав Блінкен.

Коли мала відбутися зустріч

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову, яка стала другим контактом глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень. Нова зустріч була запланована на 24 лютого.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

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Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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