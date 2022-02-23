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Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі назвали умову для проведення переговорів

23 лютого 2022, 06:38
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Поки що саміт у планах Байдена не значиться. Для проведення переговорів необхідна деескалація навколо України, заявила Джен Псакі.

Байден, Путін
Зустрічі Байдена з Путіним найближчим часом, схоже, не буде / Фото Reuters

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що на даний момент зустріч з російським президентом Володимиром Путіним не входить в плани американського лідера Джо Байдена. У перспективі можливість проведення цих переговорів зберігається.

"Можливість зустрічі президентів Байдена і Путіна зберігається на той випадок, коли і якщо вони (Росія, - ред.) зроблять деескалацію ситуації", - заявила Псакі.

Раніше Псакі заявила, що Байден дав принципову згоду на зустріч з Путіним після запланованих на 24 лютого переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Зазначалося, що Блінкен зустрінеться з Лавровим, за умови, що Росія не вчинить військових дій проти України.

"Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо вторгнення не відбудеться", - заявляла вона.

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Як повідомляв Главред, 22 лютого стало відомо, що Блінкен скасував зустріч з Лавровим.

"Зараз ми бачимо, що вторгнення починається, Росія продемонструвала відмову від дипломатії, тому зараз в цій зустрічі немає сенсу", - сказав держсекретар США.

За його словами, він інформував про це Лаврова у відповідному листі. Всі союзники і партнери підтримали його рішення.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться нібито про "миротворців".

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі й залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала "суверенітет" так званих "ДНР" і "ЛНР".

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