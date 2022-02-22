Путін націлився в Україні на три великі міста-Bloomberg

Солдати російської армії / Reuters

Російська Федерація найближчим часом планує захопити три великих українських міста (Харків, Херсон, Одеса), крім столиці України. Про це написала відомий журналіст і штатний репортер агентства Bloomberg в Білому домі Дженніфер Джейкобс на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

За її словами, можливе військове вторгнення і кібератаки в цих містах.

"Сенсація - розвіддані США показують, що російське вторгнення в Україну потенційно може бути націлене на кілька міст за межами столиці Києва - Харків на північному сході і Одеса і Херсон на півдні можуть піддатися військовим і кібератакам, повідомляють мені джерела і Альберто Нарделлі (позаштатний кореспондент Bloomberg в Європі - Главред)", — написала вона.

У своїй статті для Bloomberg журналісти посилаються на слова трьох офіційних осіб, нібито допущених до потрібної інформації. Вони заявили, що точка зору США частково сформована докладним розумінням типів російських сил і засобів, які в даний час знаходяться поблизу України, а також того, як вони можуть діяти.

Масовані атаки і величезні жертви серед цивільного населення, до яких вони, ймовірно, приведуть, активізують підтримку Заходом санкцій проти Росії, а також шокують людей в Росії, багато з яких все ще не розірвали свої зв'язки з Україною,

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Загроза вторгнення РФ