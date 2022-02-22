Путін націлився в Україні на три великі міста-Bloomberg

Ймовірні атаки росіян, пишуть журналісти, і жертви серед мирного населення України, активізують підтримку країнами Заходу санкцій проти Росії.
Російська Федерація найближчим часом планує захопити три великих українських міста (Харків, Херсон, Одеса), крім столиці України. Про це написала відомий журналіст і штатний репортер агентства Bloomberg в Білому домі Дженніфер Джейкобс на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.
За її словами, можливе військове вторгнення і кібератаки в цих містах.
"Сенсація - розвіддані США показують, що російське вторгнення в Україну потенційно може бути націлене на кілька міст за межами столиці Києва - Харків на північному сході і Одеса і Херсон на півдні можуть піддатися військовим і кібератакам, повідомляють мені джерела і Альберто Нарделлі (позаштатний кореспондент Bloomberg в Європі - Главред)", — написала вона.
У своїй статті для Bloomberg журналісти посилаються на слова трьох офіційних осіб, нібито допущених до потрібної інформації. Вони заявили, що точка зору США частково сформована докладним розумінням типів російських сил і засобів, які в даний час знаходяться поблизу України, а також того, як вони можуть діяти.
Масовані атаки і величезні жертви серед цивільного населення, до яких вони, ймовірно, приведуть, активізують підтримку Заходом санкцій проти Росії, а також шокують людей в Росії, багато з яких все ще не розірвали свої зв'язки з Україною,
читайте такожНищівні санкції: США вдарять по банках РФ у разі вторгнення в Україну-Reuters
Загроза вторгнення РФ
- Західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.
- У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".
- 15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.
- 21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".