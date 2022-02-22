Росія не зупиниться на Донбасі: під загрозою Харків, Херсон та Київ - ЗМІ

Донбас, розвідка, ЗСУ / facebook.com/alla.push

У зоні ООС протягом наступних двох діб очікується погіршення ситуації в зоні ООС, про це, за даними видання УП, доповідали силовики на засіданні голів фракцій спільно з президентом Володимиром Зеленським.

Українська розвідка має дані, що Росія не планує зупинятися на Донбасі й хоче продовжувати військову ескалацію далі. В першу чергу, за їхніми прогнозами, в зоні ризику перебувають міста Харків, Херсон і Київ.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

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Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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