Росія не зупиниться на Донбасі: під загрозою Харків, Херсон та Київ - ЗМІ

Українська розвідка має дані, що Росія не планує зупинятися на Донбасі і хоче продовжувати військову ескалацію далі.
У зоні ООС протягом наступних двох діб очікується погіршення ситуації в зоні ООС, про це, за даними видання УП, доповідали силовики на засіданні голів фракцій спільно з президентом Володимиром Зеленським.
Українська розвідка має дані, що Росія не планує зупинятися на Донбасі й хоче продовжувати військову ескалацію далі. В першу чергу, за їхніми прогнозами, в зоні ризику перебувають міста Харків, Херсон і Київ.
Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".
Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.
Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.
Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".
Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".
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