США можуть добити економіку РФ: розкрито сценарій "повільного удушення"

Олексій Тесля
19 вересня 2025, 14:17
Вашингтон міг би запровадити багато дієвих санкцій проти РФ, вважає Андрій Новак.
США можуть ввести нові санкції / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Новака:

  • США можуть діяти опосередковано - через найбільших покупців енергоресурсів РФ
  • США могли б запровадити багато дієвих санкцій - і прямих, і непрямих

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував запитання про те, до яких практичних дій щодо Росії можуть вдатися США і Європа, чи погрози санкціями залишаться словами.

В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що обсяги товарообігу між США та Росією дуже незначні й тому американці навіть не пропонують прямих санкцій проти Росії, натомість пропонують опосередковані - проти третіх країн, зокрема Китаю та Індії.

"Якщо діяти опосередковано - через найбільших покупців російських енергоресурсів, якими є Китай та Індія, це був би ефективний крок. Але його ще мають зробити США", - каже експерт.

Він також нагадав про те, що президент США вимагає дій від Європи, насамперед, щоб ті європейські країни, які досі купують російські енергоносії, припинили це робити.

"Таких європейських країн небагато, зокрема, Словаччина, Угорщина, Чехія. Ця вимога Трампа виглядає цілком справедливою, оскільки війна відбувається саме на європейському континенті, і саме країни Європи атакує Росія. Але при цьому Європа продовжує купувати російські енергоносії, підживлюючи Росію, що допомагає їй далі вести війну", - зазначив аналітик.

За його словами, за наявності політичного бажання США могли б запровадити багато дієвих санкцій - і прямих, і непрямих, зокрема санкції, що стосуються банківського та енергетичного секторів РФ.

"Якими можуть бути американські енергетичні санкції, якщо США не купують російські нафту і газ? Обладнання, техніка, інструменти, програмне забезпечення в енергетиці здебільшого американські. Повна заборона на продаж Росії будь-якої техніки та обладнання буде серйозним ударом по російській економіці, особливо зараз, коли Україна так ефективно завдає ударів по російських енергетичних об'єктах. Якщо повністю відрізати Росію від можливості імпортувати обладнання, це буде болючим ударом, тому що вона не зможе відновлювати те, що зараз ЗСУ успішно знищують або виводять з ладу", - додав Новак.

Санкції проти РФ: інсайд із Вашингтона

Європейським лідерам вдалося донести до президента США Дональда Трампа думку про те, що російський президент Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни з Україною.

Як пише видання Politico з посиланням на джерела серед дипломатів і чиновників, для проведення переговорів до Вашингтона була відправлена представницька технічна делегація від Європейського союзу.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Новака:

Раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про те, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив умову ультиматуму Кремлю. Зокрема, він заявив, що якщо через 10-12 днів Москва не укладе мир із Києвом, на економічних партнерів Росії очікують вторинні санкції.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

09:22

Навіщо Путін заявив про 700 тисяч військових на фронті: ISW розкрили задум РФ

