"Трамп на нашому боці": Politico про підготовку потужного удару Заходу по РФ

Європа готова підтримати зусилля Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: pixabay, ОПУ

Головне:

Європейський союз працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії

Найбільший ефект санкцій можливий лише за тісної співпраці зі США

Європейські лідери змогли переконати президента США Дональда Трампа в тому, що російський лідер Володимир Путін не прагне до завершення війни проти України.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела серед чиновників і дипломатів, для переговорів до Вашингтона було направлено високопоставлену технічну делегацію ЄС.

Зазначається, що головною метою обговорень стали фінансові обмеження і припинення поставок російської нафти і газу.

"Трамп нарешті на нашому боці. Тепер питання в тому, як узгодити два підходи", - заявив один із європейських дипломатів журналістам.

Видання зазначає, що Європейський союз зараз працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. При цьому учасники переговорів сходяться на думці, що найбільший ефект можливий лише за тісної співпраці зі США.

Обидві сторони - ЄС і США - згодні, що на Путіна необхідно посилювати тиск, щоб підштовхнути його до переговорів. Однак підходи до реалізації цієї мети різняться: Трамп робить ставку на торговельні заходи, такі як підвищення мит, щоб підірвати російський військовий бюджет, тоді як Євросоюз вважає за краще запроваджувати санкції проти компаній і банків, що підтримують зв'язки з Москвою.

Інший європейський дипломат зазначив у бесіді з журналістами, що в США ймовірні гострі дискусії з цього питання. За його словами, необхідно виробити спільну стратегію, щоб ефективно послабити російську економіку.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп запропонував запровадити 100-відсоткові мита проти Індії та Китаю за закупівлі російської нафти і газу, за умови, що ЄС підтримає цю ініціативу. Однак у Брюсселі вважають цей крок нереалістичним з економічної та політичної точок зору.

"Ми не застосовуємо мита - ми торговельне об'єднання. Ми експортуємо, і експорт - основа економіки ЄС. Це частина нашої ідентичності", - пояснили в Європейській раді з міжнародних відносин.

Там також зазначили, що Трамп висуває свідомо неприйнятні вимоги, щоб потім виправдати власне небажання посилювати антиросійські заходи. Проте в одному з нещодавніх обговорень, ініційованих Данією в рамках Ради ЄС, пролунала ідея запровадити мита на імпорт із країн, які співпрацюють із Росією. Однак, за словами дипломатів, ця ініціатива не отримала підтримки з боку міністрів на минулій зустрічі.

Санкції проти РФ: що говорять у Вашингтоні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав про рішення запровадити додаткові мита щодо Індії у відповідь на продовження імпорту російської нафти. За його словами, це стало серйозним попередженням для Кремля, оскільки Індія, будучи другим найбільшим покупцем російської нафти, фактично сприяє фінансуванню російської військової машини.

Крім того, Грем заявив про плани розробити пакет превентивних санкцій, які, за його висловом, "зруйнують Росію" в разі, якщо вона зробить нову спробу вторгнення в Україну.

Санкції - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про те, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 липня змінив умову ультиматуму Кремлю. Зокрема, він заявив, що якщо через 10-12 днів Москва не укладе мир із Києвом, на економічних партнерів Росії очікують вторинні санкції.

