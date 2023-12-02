Ми отримали не всю потрібну зброю, але я не можу на це скаржитися – Зеленський

Глава держави наголосив, що не можна втратити ту кількість зброї від партнерів, яка є зараз.

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Зеленський прокоментував надання Україні зброї від партнерів/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада сил тероборони ЗСУ, Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував надання Україні зброї від партнерів. Він зазначив, що не може скаржитися на недостатню кількість зброї, яку ми отримуємо, тому що нам важливо отримувати її і далі.

Водночас він зізнався, що поки що ми отримали не всю зброю, яку хотіли. Про це глава Української держави сказав в інтерв'ю AP.

Він наголосив, що Україні важливо не втратити таку допомогу.

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"Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу дуже сильно скаржитися. Бо допомогу, яку нам дають, ми не маємо права втратити", – зазначив Зеленський.

Військова допомога Україні

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив важливу заяву для України. За словами Шольца, підтримка України не має припинятись навіть попри рішення Конституційного суду Німеччини.

Також раніше повідомлялося, що США готують Україну до зими. Адміністрація президента Байдена розповіла про призначення допомоги Україні на зимовий період. США зосередились на захисті критичної інфраструктури, повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Нагадаємо, США перенесли поставки Україні далекобійних авіабомб GLSDB. Ракети адаптовані США для завдання ударів на відстані майже 160 км.

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