Пісторіус пообіцяв, що Німеччина збільшить виробництво зброї для України

Пісторіус зазначив, що це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони.

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Пісторіус обіцяє збільшити виробництво німецької зброї для України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-ша окрема бригада територіальної оборони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, постачання зброї в Україну затримується, але запевнив, що потужність німецької оборонної промисловості буде збільшена якомога швидше.

"У нас є добре відома проблема: оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах", - сказав Пісторіус, передає DW.

Він додав, що це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони. За словами міністра, оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може", але "це питання швидкості, на яку ви не можете мати необмеженого впливу".

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Глава німецького Міноборони пояснив, що потрібен час, аби відкрити завод і створити необхідні запаси, щоб потім мати змогу виробляти швидко та безперебійно.

Як приклад Пісторіус навів виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard, яке Німеччині довелося відновити. За його словами, "хоч це й зробили відносно швидко, втім, усе одно це тривало пів року".

Нагадаємо, що демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт. Сенатори Демократичної партії США представили оборонний пакет на суму близько $111 млрд. Законопроєкт передбачає надання понад $15 млрд на підтримку України.

Єрмак закликає Конгрес терміново виділити допомогу. Якщо Конгрес США не виділить Україні новий пакет військової допомоги, то ЗСУ можуть залишитися без можливості звільнити окуповані території.

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