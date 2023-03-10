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США і союзники заморозили понад 58 млрд доларів російських олігархів

10 березня 2023, 08:07
В американському Міністерстві фінансів розповіли про замороження понад 58 млрд доларів США активів російських олігархів через війну в Україні.
Долар, прапор Росії
Долар, прапор Росії / колаж фото УНІАН

США разом з союзниками заблокували або конфіскували понад 58 мільярдів доларів активів, що належать або контрольованих громадянами країни-агресора, РФ, які знаходяться під санкціями. Таке повідомлення з'явилося на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

Як говориться в тексті, американці і їх союзники відстежили російські активи по всьому світу і "жорстко обмежили доступ росіян, що потрапили під санкції, в міжнародну фінансову систему".

Також повідомляється, що були заарештовані, крім усього іншого, елітна нерухомість та інші активи класу люкс, що оцінюються "в багато мільярдів доларів", яхти та інші судна, літаки та інше майно, розташоване по всьому світу.

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"Оскільки агресивна війна Росії триває, члени REPO як і раніше сповнені рішучості покласти на Росію великі витрати. REPO продовжить виявляти, знаходити і заморожувати активи росіян, які перебувають під санкціями, з метою позбавити Кремль коштів, необхідних йому для ведення незаконної війни", - йдеться в тексті.

Санкції проти Росії

Увечері 24 лютого посли країн-членів ЄС погодили 10-й пакет обмежень проти РФ. Нові санкції, зокрема, посилюють експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та технологій.

Також пакет включає "цільові обмежувальні заходи" проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють БПЛА, що використовує РФ.

Крім того, санкції передбачають певні заходи проти поширення російської дезінформації.

Як повідомляв Главред, у річницю масштабного вторгнення військ Росії в Україну президент США Джо Байден анонсував "сюрприз" для РФ.

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