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Санкції проти РФ на 50 років: Зеленський підписав ще один указ РНБО

5 лютого 2023, 22:35
Країна-агресор - єдина держава в світі, яка обстрілює атомні станції і використовує АЕС в якості прикриття для обстрілів, сказав президент.
Санкції Росія
Санкції Росія / depositphotos.com

5 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

Під обмеження потрапили 200 російських компаній. В тому числі, державна корпорація з атомної енергії "Росатом" та її філії.

На сайті Офісу президента вже опубліковано Указ № 57/2023 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У документі гйдеться, що санкції запроваджені терміном на 50 років.

Йдеться про російську державну корпорацію з атомної енергії "Росатом", її дочірні компанії, низку інститутів і науково-дослідних центрів, заводів і російське акціонерне товариство "експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

Серед обмежень:

  • блокування активів,
  • заборона на будь-які торгові операції,
  • анулювання ліцензій та інше.

"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення по цій їх галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів щодо розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що країна-агресор – єдина держава в світі, яка обстрілює атомні станції і використовує АЕС в якості прикриття для обстрілів.

За словами президента, російські ракети неодноразово йшли по траєкторіях над ядерними об'єктами України.

"Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Все це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим з нашими партнерами", – заявив гарант.

Володимир Зеленський

Глобальне засідання РНБО

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду з членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якому обговорювалися тенденції 2023 року.

Засідання проходило з членами РНБО і представниками Кабміну, Верховної Ради та Офісу президента з приводу глобальних тенденцій для України в цьому році і на перспективу.

Зеленський також заявив, що доручив напрацювати проекти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація держави тривала, і щоб за будь-яких зовнішніх умов вдавалося забезпечувати Україні безпеку і лідерство.

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