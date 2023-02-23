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Оголосить 24 лютого: Байден підготував "сюрприз" Путіну

23 лютого 2023, 23:34
США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, що приносять дохід Володимиру Путіну.
Джо Байден, Володимир Зеленський, Володимир Путін
Джо Байден, Володимир Зеленський, Володимир Путін / Офіс президента України, сайт Кремля

У річницю масштабного вторгнення військ Росії в Україну президент США Джо Байден анонсує "сюрприз" для РФ.

Як повідомила на брифінгу прес-секретара Білого дому Карін Жан-П'єр, 24 лютого Байден оголосить введення новий санкцій проти Росії.

За її словами, Байден 24 лютого проведе онлайн-зустріч з лідерами "Великої сімки" і президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити координацію допомоги українській державі.

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"Завтра лідери обговорять, як ми можемо продовжити підтримку України і продовжити посилення тиску на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)... США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, що приносять дохід Путіну. Вони будуть поширюватися на російські банки, російську оборонну і технологічну промисловість, а також на суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти наші санкції", - додала вона.

Візит Джо Байдена в Україну

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден відвідав Київ. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Джо Байден і Володимир Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 20 лютого обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використовувати час, проведений в Києві, адже цей час було обмежено.

В ході візиту Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, візит президента США Джо Байдена до Києва - це "чіткий сигнал на болота" про те, що країну-агресора Росію ніхто не боїться. Тому для російського диктатора Володимира Путіна ця подія стала справжнім ударом.

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