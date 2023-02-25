Євросоюз погодив десятий пакет санкцій проти РФ

До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Жозеп Боррель / Фото УНІАН

Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресорки РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу. Про це повідомив у Twitter глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ухвалено 10-й пакет санкцій: 121 фізична та юридична особа внесена до списку, значні нові імпортно-експортні обмеження, заборона російських пропагандистських засобів масової інформації. Ми залишаємося єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині", - написав Боррель.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки додав, що до списку санкцій потрапили ті, "хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення не менше 6 000 українських дітей".

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"Це явне порушення міжнародного права, зокрема, Женевської конвенції, про що я говорив вчора (24 лютого, – ред.) в Раді безпеки ООН", – додав Боррель.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого посли країн-членів ЄС погодили 10 пакет обмежень проти РФ. Нові санкції, зокрема, посилюють експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та технологій.

Також пакет включає "цільові обмежувальні заходи" проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють БПЛА, що використовує РФ.

Крім того, санкції передбачають певні заходи проти поширення російської дезінформації.

Як повідомляв Главред, у річницю масштабного вторгнення військ Росії в Україну президент США Джо Байден анонсував "сюрприз" для РФ.

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