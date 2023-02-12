Зеленський запровадив потужні санкції проти Росії на 50 років

12 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень осіб, пов'язаних з Російською Федерацією.
Відповідний указ № 75 Зеленський підписав сьогодні.
Повідомляється, що контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова.
Крім того, РНБО, СБУ і Кабмін доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - проінформувати компетентні органи ЄС і США.
Таким чином, президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця - колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.
Проти осіб, які потрапили в список, запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.
Санкції РНБО
5 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.
Під обмеження потрапили 200 російських компаній. У документі йдеться, що санкції введені терміном на 50 років.
Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів спеціальне нарада з членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якому обговорювалися тенденції 2023 року.
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