Зеленський запровадив потужні санкції проти Росії на 50 років

РНБО, СБУ і Кабмін доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - проінформувати компетентні органи ЄС і США.

Володимир Зеленський, Володимир Путін / Офіс президента України, сайт Кремля

12 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень осіб, пов'язаних з Російською Федерацією.

Відповідний указ № 75 Зеленський підписав сьогодні.

Повідомляється, що контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова.

Крім того, РНБО, СБУ і Кабмін доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - проінформувати компетентні органи ЄС і США.

Таким чином, президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця - колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Проти осіб, які потрапили в список, запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.

Санкції РНБО

5 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

Під обмеження потрапили 200 російських компаній. У документі йдеться, що санкції введені терміном на 50 років.

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів спеціальне нарада з членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якому обговорювалися тенденції 2023 року.

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