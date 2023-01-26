США готові пом'якшити санкції проти РФ: у Байдена поставили умову Кремлю

Москва повинна вивести свої війська з України, щоб продемонструвати бажання до початку серйозних переговорів.

Санкції Росія / depositphotos.com

Питання про розгляд і пом'якшення санкцій з Російської Федерації за війну проти України можуть почати розглядати в США.

Як заявили в Державному департаменті США, є одна умова. Це станеться тільки тоді, коли Москва погодитися вивести свої війська і почати серйозні переговори.

Офіційний представник Держдепу Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату зазначила, що якщо в Кремлі дійсно зацікавлені в пом'якшенні санкцій і початку серйозних переговорів, то Росія повинна вивести свої війська з України.

"У контексті російського рішення, Вашингтон готовий послабити санкції проти Москви заради серйозних переговорів по Україні і виведення звідти російських військ і повернення території, я б, зрозуміло, виступала на підтримку і, вважаю, держсекретар Ентоні Блінкен теж виступав би на підтримку", — сказала вона з приводу можливості скасування деяких санкцій проти Росії.

Танки Abrams для України

Як повідомляв раніше Главред, за словами Нуланд, США не встигнуть відправити в Україну танки Abrams до весняного наступу.

"Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки. Вони вимагають серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх передачу вчора, знадобиться деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не та техніка, яка з'явиться до весняного наступу", - підкреслила Нуланд.

Санкції США проти РФ

26 січня Вашингтон розширив санкції проти юридичних і фізичних осіб з Росії, в тому числі санкційному переліку Мінфіну США з'явилися судноремонтні підприємства, структури та особи, пов'язані з російською "угрупованням Вагнер" і її главою Євгеном Пригожиним.

Президент США Джо Байден 30 вересня – в день, коли Путін оголосив анексію РФ територій України - оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив - рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналіст Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були введені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін як і раніше здатний підтримувати економіку РФ.

У зв'язку з анексією Росією окупованих Донбасу, Запорізької та Херсонської областей нові обмеження протії РФ запустила і Канада. Ембарго торкнулося дітей російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". У список потрапили 43 прізвища.

Читайте також: