США і РФ обговорюють послаблення санкцій: з’явився несподіваний сценарій

РФ і США шукають варіанти часткового пом’якшення санкцій через ідею короткого перемир’я з Україною.

Україна виступає проти будь-яких домовленостей без реальних гарантій безпеки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Російська влада разом із представниками США, ймовірно, шукають можливі варіанти пом’якшення санкцій проти РФ. Як повідомляє РБК-Україна з посиоанням на поінформоване джерело в українських урядових колах.

За словами співрозмовника, як аргумент для такого сценарію може розглядатися нібито готовність Росії погодитися на перемир’я з Україною.

"Вони хочуть в якийсь момент стартувати з перемир’ям і спробувати, наприклад, домовитись про тижневе перемир’я. І за це частково зняти санкції. Америка отримає новини про тишу на фронті, Путін - часткове послаблення санкцій та відповідні більші доходи. Тобто, по суті, така "торгівля" без жодних гарантій безпеки, що не може влаштовувати українців", - розповів співрозмовник.

Він також пов’язав подібні ідеї з наближенням виборів до Конгресу США. Як приклад він навів ситуацію з Білоруссю, коли санкційний тиск поступово послаблювався, зокрема щодо експорту калію, а режим Олександра Лукашенка в обмін випускав частину політичних в’язнів, не змінюючи суті своєї політики.

Як раніше повідомляв Главред, США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Крім того, економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про те, наскільки країна-агресор РФ може зміцнитися за рахунок послаблення санкцій з боку США.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 29 квітня підписав укази про нові санкційні пакети проти Росії. Обмеження запроваджені щодо осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також суден російського "тіньового флоту".

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

