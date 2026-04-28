Чи можуть скасувати санкції проти Росії: з’явився несподіваний прогноз

Володимир Мілов нагадав, що Росія вважається головною загрозою європейській безпеці.

Важливе із заяв Мілова:

Росія розглядається як головна загроза європейській безпеці

Питання скасування санкцій через проблеми на ринку нафти не стоїть

Економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про те, наскільки країна-агресор РФ може зміцнитися за рахунок послаблення санкцій з боку США.

"Ніхто не збирається знімати санкції: ні ЄС, ні Канада, ні Велика Британія, ні Норвегія, ні Австралія, ні Японія. Це стратегічне питання, тому через поточну ситуацію на ринку нафти скасування санкцій не буде", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, Росія розглядається як головна загроза європейській безпеці, головний порушник міжнародного права і країна, яка веде геноцид українців.

"І санкції саме за це. Тому питання про їх скасування через проблеми на ринку нафти не стоїть", - переконаний він.

Співрозмовник нагадав про те, що Європа вже пережила набагато гіршу кризу у 2022 році, коли раптово довелося відмовлятися від великих за обсягами поставок із Росії.

"Зараз ситуація з імпортом енергоресурсів легша. Тому навіть сплеск цін на газ був мікроскопічним, порівняно з 2022-м", — додав Мілов.

Як раніше повідомляв Главред, США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, яких пов'язують із кіберзлочинами.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

