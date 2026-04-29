Посилення тиску на РФ: Зеленський підписав нові санкції, хто потрапив під удар

Україна розширює санкції проти нафтових перевізників РФ та осіб, причетних до примусової паспортизації та вивезення українських дітей.

Офіс президента запроваджує нові санкційні списки проти російських посадовців

Коротко:

Зеленський ввів санкції 29 квітня проти РФ

Під обмеженнями викрадачі дітей і тіньовий флот

У списках 20 осіб, 4 юрособи та 23 судна

Володимир Зеленський 29 квітня підписав укази про нові санкційні пакети проти Росії. Обмеження запроваджені щодо осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також суден російського "тіньового флоту". Про це повідомляється на сайті Офісу Президента України.

Президент наголосив, що до першого санкційного списку увійшли ті, хто організовує та забезпечує вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України, а також бере участь у нав’язуванні їм російської ідеології та приховуванні від українських родин.

Серед них – представники державних структур РФ, колаборанти на ТОТ та пропагандисти.

У другому санкційному списку – 23 судна, які Росія використовує для експорту нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.

"Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів", – зауважив Володимир Зеленський.

Також глава держави анонсував підготовку ще одного санкційного пакета, який, за його словами, матиме особливу вагу та буде оприлюднений найближчим часом.

Деталі першого санкційного пакета

За даними Офісу Президента, перший пакет охоплює 20 фізичних та 4 юридичні особи, причетні до депортації українських дітей та їхньої примусової "інтеграції" в російський освітній та культурний простір.

Серед підсанкційних осіб, зокрема:

керівник "Центру морської підготовки "Варяг" Олександр Д’яченко, який у Криму займався пропагандистською підготовкою молоді;

так званий депутат Пологівської райради Запорізької області Юрій Мітленко, причетний до примусової паспортизації;

представник "Херсонської обласної думи" Ігор Телегін, який організовував пропагандистські заходи для молоді;

директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля, яка, за даними ОП, брала участь у вивезенні 130 українських дітей до РФ.

Також під санкціями опинилися організації та клуби, що сприяють ідеологічному впливу на викрадених дітей.

"Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей – один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним. Також реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Це означає і подальші юридичні наслідки на основі санкцій. Нашу роботу цінують партнери", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції проти "тіньового флоту"

Другий пакет включає 23 морські судна, які використовуються для транспортування російської нафти та обходу міжнародних санкцій. Частина з них діє як логістичні хаби для перевалки нафтопродуктів.

За інформацією ОП, танкери працюють під прапорами різних країн, зокрема Панами, Барбадосу, Палау, Маршаллових Островів та інших. Щодо п’яти суден уже діють обмеження з боку США.

Як раніше повідомляв Главред, США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Крім того, економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про те, наскільки країна-агресор РФ може зміцнитися за рахунок послаблення санкцій з боку США.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, яких пов'язують із кіберзлочинами.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

