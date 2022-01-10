Поступок щодо України на переговорах з РФ не буде - Блінкен

Ентоні Блінкен заявив, що поступок РФ щодо України не буде / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на переговорах між Вашингтоном і Москвою виключені поступки Росії щодо територіальної цілісності України. Про це Блінкен сказав в інтерв'ю The New York Times.

За словами глави Держдепу, переговори США та РФ ведуться не для того, щоби піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну. Мета переговорів - зниження напруженості.

"Мова йде про те, щоби подивитися, чи є в рамках діалогу і дипломатії речі, які обидві сторони, всі сторони можуть зробити для зниження напруженості. Ми робили це в минулому", - сказав Блінкен.

Він також прокоментував можливість відновлення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

"Можливо, є підстави для його оновлення", - сказав Блінкен.

Реклама

Крім того, держсекретар висловився з приводу ймовірного перегляду угоди про розміщення звичайних озброєнь в Європі.

"Це, звичайно, речі, які можна переглянути, якщо Росія серйозно налаштована на це", — резюмував глава американської дипломатії.

Раніше держсекретар США озвучив два головних шляхи вирішення ситуації на кордоні з Україною. За словами американського чиновника, це діалог для вирішення розбіжностей або конфронтація з серйозними наслідками для Росії.

Переговори США та Росії

9 січня в Женеві заступник держсекретаря США Венді Р. Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що сторони говорили про двосторонні теми, які будуть обговорюватися в ході позачергової зустрічі в рамках діалогу про стратегічну стабільність (SSD) 10 січня.

США підкреслили, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати свої власні союзи.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч із заступником держсекретаря США Венді Р. Шерман складною, але діловою. За його словами, під час наступного раунду переговорів 10 січня сторони не будуть витрачати час даремно. Російський дипломат також висловив оптимізм щодо нової зустрічі.

10 січня 2022 року мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня запланована зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.