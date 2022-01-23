Загроза вторгнення РФ в Україну: у Байдена розкрили сценарій жорсткої відповіді

Джо Байден провів нараду, присвячену ситуації навколо України / @WhiteHouse

Президент США Джо Байден провів нараду, присвячену ситуації навколо України у зв'язку із загрозою російського вторгнення.

Американський лідер обговорив безперервні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки, повідомляє Білий дім у Twitter.

У повідомленні йдеться, що Росія зіткнеться з швидкою і серйозною відповіддю в разі війни.

"Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом з союзниками і партнерами зробить так, що для Росії настануть швидкі і суворі наслідки", - додали в Білому домі.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден розповів про те, яка буде реакція США у випадку агресііі РФ проти України. Він попередив Росію, що будь-яке порушення кордону України буде вважатися вторгненням.

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При цьому він підкреслив, що вторгнення також буде вважатися наявність "маленьких зелених чоловічків у формі" - російських солдатів, які не носять російську форму.

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