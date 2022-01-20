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Україна готова до перемовин з США і Росією на рівні МЗС: Кулеба очікує на діалог з Лавровим

20 січня 2022, 16:10

Глава МЗС РФ Сергій Лавров уникає зустрічі з Україною, сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба, Лавров
Мені є що сказати Лаврову - Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба готовий до тристоронньої зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Перемовини можуть відбутися у тому випадку, якщо Москва на них погодиться.

Як повідомляє Укрінформ, керівник українського зовнішньополітичного відомства розповів про те, що йому є про що поговорити з Лавровим. Однак глава російської дипломатії уникає зустрічі з Україною.

читайте такожУкраїна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали умову Росії"Я відкритий до зустрічі з міністром Лавровим. Мені є що йому сказати. Ви знаєте, що він якось уникає зустрічі з Україною. Це його рішення, я його коментувати не буду", - зазначив Кулеба.

Також глава МЗС підкреслив, що свою готовність до перемовин з Лавровим він підтвердив на зустрічі з держсекретарем США Блінкеном. Тристороння зустріч міністрів може відбутися у тому випадку, якщо Лавров погодиться на діалог.

Візит Блінкена в Україну

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну відбувся 19 січня. Він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Американський чиновник заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

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Президент Зеленський подякував Вашингтону за допомогу в умовах ескалації біля кордонів української держави і закликав посилити фінансове та економічне співробітництво двох країн.

Блінкен попередив Київ про те, що російське військове вторгнення в Україну може початися в "дуже короткі терміни", однак висловив надію на прагнення Москви до мирного врегулювання кризової ситуації.

За словами Блінкена, США запропонували Росії два шляхи вирішення кризи навколо України. Йдеться про дипломатію або конфлікт. Київ та Вашингтон повинні діяти виходячи з обставин, що склалися.

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