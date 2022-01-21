Нова розмова Байдена та Путіна: у Білому домі зробили заяву про ситуацію щодо діалогу у Женеві

Блінкен і Лавров обговорять подальші плани щодо американо-російських перемовин - Білий дім / Reuters

Нових телефонних перемовин господаря Білого дому Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна наразі не заплановано. Рішення буде прийнято після того, як відбудеться зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Під час свого брифінгу вона сказала про те, що в адміністрації Байдена не мають інформації про можливі нові телефонні перемовини президента з главою РФ Путіним.

читайте такожУдар Байдена по банках РФ та загроза "громадянської війни" в Україні: у Путіна вибухнули заявою"Мені нічого сказати з цього приводу", - зазначила Псакі, відповідаючи на питання про те, чи відбудеться телефонна розмова Байдена та Путіна найближчими днями.

Також вона уточнила, що планування подальших заходів буде після того, як відбудеться зустріч Блінкена та Лаврова, яка запланована на 21 січня у Женеві.

"Вони обговорять, які кроки надалі будуть правильними", - підкреслила Джен Псакі.

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Дивіться відео ТСН - Блінкен проведе зустріч з Лавровим у Женеві

Перемовини США та Росії

Телефонні перемовини президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним відбулися 30 грудня 2021 року. Сторони обговорили гарантії безпеки та ситуацію з військами біля кордонів України. Вони домовилися продовжити перемовини вже після Нового року.

У період з 10 по 13 січня відбулася серія перемовин за участю США, країн НАТО та Росії. Представниця Штатів Венді Шерман заявила, що американці не підуть на поступки росіянам з питань нерозширення Альянсу на схід і відмови України від інтеграції до НАТО.

Російський представник, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Росія не збирається нападати на Україну, однак має намір вимагати гарантій, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи б не вступили до Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтерберг підкреслив, що Україна має право вступити до військово-політичного блоку безпеки Заходу. Росія, у свою чергу, не може накладати вето на політику Альянсу щодо включення нових держав.

Столтенберг попередив Росію про те, що НАТО посилить свою присутність у Східній Європі у тому випадку, якщо Москва запустить сценарій військової операції проти України.

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