Меркель і Берлусконі - не авторитети: Подоляк розкритикував ідею "посередників" між Україною та РФ

Будь-який парламентер повинен мати довіру і авторитет - Подоляк / Колаж Офіс президента, Reuters

Спроба колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі стати разом з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель посередниками слід розглядати як їх намір відновити свою репутацію, використовуючи ситуацію з Україною. Вони не мають ані довіри, ані авторитету для того, щоб бути посередниками на перемовинах Києва і Москви. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що ініціатива Берлусконі виглядає дивною. Її потрібно розглядати як спробу таких політичних діячів використовувати Україну для відновлення репутації в своїх країнах.

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За словами чиновника, ані Меркель, ані Берлусоні не мають довіри та авторитету для того, щоб бути посередником на перемовинах між Києвом і Москвою.

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками слід розглядати як спробу використовувати тему для реанімації імені в своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають", - підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше італійський політик, колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі заявив, що він готовий разом з ексканцлеркою ФРН Ангелою Меркелем стати посередником на перемовинах України і Росії. Крім того, він сказав, що санкції, мовляв, жодним чином не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Нагадаємо, в травні Берлусконі, якого вважають другом Путіна, казав, що Європа, мовляв, повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Росії для завершення війни.

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