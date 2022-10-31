"Зеленський піде на переговори": підстаркуватий фанат Путіна Берлусконі видав маячню про завершення війни

Сільвіо Берлусконі сумно відомий своєю любов'ю до Володимира Путіна / Reuters

86-річний Сільвіо Берлусконі, який раніше займав пост прем'єр-міністра і є лідером партії "Вперед, Італія!", що входить в нинішню урядову коаліцію, запропонував дивну ідею, як завершити війну в Україні.

Італійський політичний пенсіонер вважає, що Україна нібито може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість будуть пропонувати тільки допомогу у відновленні, повідомляє La Repubblica.

"(Переговори між Україною і РФ) можливі, тільки якщо в якийсь момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю і допомогу, і якщо натомість Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відновлення зруйнованих війною міст. В такому випадку Зеленський, можливо, погодиться сісти за стіл переговорів", - чомусь вирішив скандальний фанат Путіна.

На заперечення журналіста про те, що РФ повинна вивести війська з території України, Берлусконі заявив, що питання входження Криму до складу РФ обговорюватися не повинен, але на Донбасі повинен відбутися новий референдум під контролем заходу.

Крім того, він також видав сміховинну сентенцію про те, що Путін – нібито "людина миру".

Раньше Берлусконі говорив, що він готовий разом з колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель стати посередником на переговорах Києва і Москви. Також він стверджував, що санкції проти Росії, мовляв, ніяк не впливають на економічний стан країни-агресора.

За кілька місяців до цієї заяви, в травні, Берлусконі заявляв, що Європа нібито повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Росії для, мовляв, завершення війни. Політик закликав "натиснути" на Київ.

Дивіться відео ТСН - Берлусконі заявив, що він "глибоко розчарований" Путіним, а дії армії РФ в Україні назвав військовим злочином

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