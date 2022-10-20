"Під враженням від горілки з друзями Путіна": Подоляк розніс Берлусконі за слова про Зеленського

Берлусконі показав, що він не розуміє принципів і глобальних викликів - Подоляк / Колаж Офіс президента, Reuters

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського в нападі Москви на Київ, схоже, перебуває під враженням від російської горілки. На відміну від лідера партії Браття Італії Джорджії Мелоні, Берлусконі показує, що не сприймає справжні принципи і не розуміє глобальних викликів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він сказав про те, що будь-яка криза відкриває можливості для справжніх лідерів.

За його словами, коли Берлусконі в компанії друзів Путіна знаходиться під враженням від російської горілки, лідер політичної сили Брати Італії Джорджія Мелоні, яка є головним кандидатом в прем'єри, показує, що вона розуміє справжні принципи і глобальні виклики.

"Будь-яка криза відкриває дорогу для справжніх лідерів. Поки пан Берлусконі перебуває під враженням від російської горілки в компанії останніх п'яти друзів Путіна (президента РФ Володимира Путіна) в Європі, Джорджія Мелоні (лідерка партії "Брати Італії" і головний кандидат в прем'єри) демонструє, що таке справжні принципи і розуміння глобальних викликів. Кожен обирає свій шлях", - підкреслив Михайло Подоляк.

Берлусконі звинуватив Зеленського в нападі Путіна на Україну

Колишній глава уряду Італії, друг Путіна Сільвіо Берлусконі раніше звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що він нібито винен у нападі Росії на Україну.

Берлусконі в руслі пропаганди РФ сказав, що після приходу Зеленського до влади, Україна, мовляв, в три рази сильніше стала атакувати бойовиків "ЛДНР" на Донбасі, після чого ті, мовляв, "змушені були звернутися до Путіна".

Далі війська РФ нібито повинні були за тиждень дійти до Києва, повалити Зеленського і "поставити вже обрану українською меншиною владу", а потім повернутися назад.

Також Берлусоні заявив про "непередбачуваний опір з боку українців, які з третього дня почали отримувати гроші і зброю з Заходу".

Заяви Берлусконі про війну Росії проти України

У вересні Берлусконі говорив, що він готовий разом з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель стати посередником на перемовинах Києва і Москви. Також він стверджував, що санкції проти Росії, мовляв, жодним чином не впливають на економічний стан країни-агресорки.

За декілька місяців до цієї заяви, в травні, Берлусконі заявляв, що Європа нібито повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Росії для, мовляв, завершення війни. Політик закликав "натиснути" на Київ.

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