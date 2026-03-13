"Знову разом": Андрій Бєдняков вразив мережу сімейними фото

Ведучий показав милі фотографії з дітьми.

Андрій Бєдняков — діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Бєдняков, Настя Коротка

Андрій Бєдняков показав фотографії з сином і дочкою

Як відреагували шанувальники ведучого

Відомий український ведучий Андрій Бєдняков опублікував рідкісні фото зі своїми дітьми, народженими у шлюбі з Анастасією Короткою. Знаменитість розмістив знімки у своєму Instagram.

Ведучий продемонстрував ніжні обійми з 10-річною донькою Ксенією та 3-річним сином Остапом. Незважаючи на те, що кадри були зроблені професійним фотографом у студії, вони вийшли максимально живими та теплими.

Андрій Бєдняков - сім'я / фото: instagram.com, Андрій Бєдняков

Для фотосесії сім'я обрала зручні світлі образи в стилі кежуал. Бєдняков не розлучився зі своєю улюбленою шапкою, яку на одному зі знімків намагається натягнути йому на очі Ксенія.

Шанувальники залишилися в повному захваті від сімейних знімків і не втрачають надії, що сім'я Бєднякова і Короткої знову возз'єднається.

Андрій Бєдняков - особисте життя / фото: instagram.com, Андрій Бєдняков

"Класний тато, влітку бачила, як щиро ви спілкувалися з дітьми з Херсона в таборі. Щирий, добрий і позитивний, щастя всій вашій родині"

"Чомусь у мене таке враження, що Андрій з Настею знову разом"

"Може, мої слова не сподобаються, але я така рада, що діти повернулися... Жодні Америки не замінять тата поруч"

Про особу: Андрій Бедняков Андрій Бедняков — український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Беднякову заборонено в'їзд на територію Росії строком на 50 років.

