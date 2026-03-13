"Знову разом": Андрій Бєдняков вразив мережу сімейними фото

Ви дізнаєтеся:
- Андрій Бєдняков показав фотографії з сином і дочкою
- Як відреагували шанувальники ведучого
Відомий український ведучий Андрій Бєдняков опублікував рідкісні фото зі своїми дітьми, народженими у шлюбі з Анастасією Короткою. Знаменитість розмістив знімки у своєму Instagram.
Ведучий продемонстрував ніжні обійми з 10-річною донькою Ксенією та 3-річним сином Остапом. Незважаючи на те, що кадри були зроблені професійним фотографом у студії, вони вийшли максимально живими та теплими.
Для фотосесії сім'я обрала зручні світлі образи в стилі кежуал. Бєдняков не розлучився зі своєю улюбленою шапкою, яку на одному зі знімків намагається натягнути йому на очі Ксенія.
Шанувальники залишилися в повному захваті від сімейних знімків і не втрачають надії, що сім'я Бєднякова і Короткої знову возз'єднається.
"Класний тато, влітку бачила, як щиро ви спілкувалися з дітьми з Херсона в таборі. Щирий, добрий і позитивний, щастя всій вашій родині"
"Чомусь у мене таке враження, що Андрій з Настею знову разом"
"Може, мої слова не сподобаються, але я така рада, що діти повернулися... Жодні Америки не замінять тата поруч"
Про особу: Андрій Бедняков
Андрій Бедняков — український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Беднякову заборонено в'їзд на територію Росії строком на 50 років.
