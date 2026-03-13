Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

Руслана Заклінська
13 березня 2026, 16:19
Макрон та Зеленський узгодили спільні оборонні ініціативи.
Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі
Зеленський зустрівся з Макроном / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Які основні теми обговорювали лідери України та Франції
  • Скільки країн звернулися до України за допомогою
  • Як наслідки послаблення санкцій США проти російської нафти

У п'ятницю, 13 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонну співпрацю, тиск на Росію та глобальні безпекові виклики. Про це стало відомо із спільної пресконференції у Єлисейському палаці.

Основними темами переговорів у Єлисейському палаці стали спільне виробництво зброї, участь у програмах SAFE, зміцнення ППО та авіації, розблокування допомоги від ЄС у 90 млрд євро, а також переговори про вступ до ЄС.

відео дня

Главред зібрав основні заяви президентів України та Франції.

Про що Зеленський говорив з Макроном

Зеленський повідомив, що під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорювали спільне оборонне виробництво та двосторонні проєкти у рамках програм SAFE, які можуть посилити обороноздатність України, Франції та всієї Європи.

"Сьогодні ми значну увагу щойно в розширеному форматі з нашими командами (…) приділили спільному оборонному виробництву. Ми говорили про двосторонні проєкти, про програми (у межах - ред.) SAFE. Все це має значний потенціал, який може посилити і наші держави, і всю Європу. Україна вдячна за оборонну підтримку Франції впродовж всіх цих років", - розповів глава держави.

Президент також повідомив, що під час зустрічі визначено конкретні кроки та рішення, які можуть дати сильні результати.

"Це стосується і ППО, і бойової авіації", - додав він.

Окрім оборонних питань, на порядку денному були теми співпраці України з Францією на рівні ЄС у межах Коаліції охочих, а також лідерство Франції у просуванні майбутнього вступу України до ЄС і підтримка у розблокуванні допомоги ЄС у 90 млрд євро. За словами Зеленського, це питання розглядатиметься наступного тижня під час засідання Європейської ради.

Допомога із захистом від "Шахедів"

Президент Зеленський повідомив, що понад 10 країн звернулися до України за допомогою у захисті від дронів-камікадзе. Зараз Україна володіє найбільшою у світі експертизою в протидії цим загрозам, що включає не лише перехоплювачі, а й системну роботу радарів та програмного забезпечення.

"Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони", - наголосив президент.

Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі
БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

За його словами, запити надходять від країн Близького Сходу, а також обговорюється співпраця зі США та Йорданією. Зеленський розповів, що українські експертні групи вже направили до трьох держав.

"У кінці тижня військові й секретар РНБО повернуться з Близького Сходу і буде повна доповідь. Ми маємо запит на сьогодні від шести країн щодо допомоги. Експертизу ми відправили у три країни. Є окремий запит американської сторони щодо Йорданії. Вони (українська команда, - ред.) повернуться, будемо розуміти обсяг тієї допомоги, яку очікують від нас партнери", - зазначив глава держави.

Скільки РФ може заробити на послабленні санкцій

Зеленський виступив з різкою критикою рішення США щодо тимчасового послаблення санкцій проти російської нафти. За словами президента, це рішення надасть Москві додаткові 10 мільярдів доларів, які будуть негайно спрямовані на виробництво зброї, зокрема тих самих дронів.

"Вона витрачає гроші від продажу енергоресурсів на зброю, і все це потім летить проти нас", - сказав президент.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що міжнародний тиск на Росію має залишатися, і закликав подолати блокування 20-го пакета санкцій проти РФ. За його словами, одне рішення США про часткове послаблення обмежень лише сприятиме зростанню воєнного потенціалу Кремля, а не миру.

"Знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, не є правильним рішенням", - підкреслив він.

Він також пояснив, що логіка Вашингтона полягає у стабілізації енергетичних ринків, проте Росія використає отримані кошти для виробництва безпілотників, які можуть загрожувати не лише Україні, а й іншим країнам.

Можливі доходи для РФ

Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, попри попередні домовленості, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в мережі X.

За словами Бессента, це зроблено, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок" через енергетичну напругу на Близькому Сході. Він наголосив, що цей короткостроковий захід не принесе суттєвої фінансової вигоди Росії, оскільки дозволяє оперувати лише нафтою, яка вже перебуває у морі.

Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі
Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Кредит ЄС у 90 млрд євро Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обіцянку лідерів Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро буде виконано, навіть якщо Угорщина блокує це рішення.

"Рішення про кредит у 90 мільярдів - це рішення, яке ми ухвалили разом, з огляду на воєнний контекст, який не змінився. Тож ми повинні виконати взяті на себе зобов’язання і реалізувати ухвалене рішення. Це зобов’язання буде виконано, і я кажу це тут рішуче та чітко", - наголосив Макрон.

Він додав, що у разі розбіжностей обов’язком кожної країни є виконання обіцянок та політичних зобов'язань. Макрон також зазначив, що ситуацію з угорсько-словацьким блокуванням позики слід "заспокоїти", а нафтогін "Дружба" відремонтувати.

"Прозорість і швидке проведення робіт мають допомогти зняти напруження в цій дискусії. Але я розділяю ці два питання і з однаковою рішучістю ставлюся до кожного з них. Саме над цим ми й працюватимемо найближчими днями й тижнями", - пояснив французький лідер.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні нафта Володимир Зеленський Еммануель Макрон війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

16:19Війна
Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату нового похолодання

Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату нового похолодання

16:14Синоптик
Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомо

Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомо

15:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогноз

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогноз

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Останні новини

16:31

Голуби не повернуться на балкон: хитрий спосіб дає стовідсотковий результат

16:25

Київ отримав нові трамваї: яким маршрутом вони курсуватимутьФото

16:22

"Знову разом": Андрій Бєдняков вразив мережу сімейними фото

16:22

На берег викинуло дивну істоту: вона була вкрита зеленою "шерстю"

16:19

Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
16:14

Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату нового похолодання

16:04

Від цін округлюються очі: улюблений напій українців вже на вагу золота

16:02

СБУ вибиває ключові нафтові вузли рф, - експерт про нові удари дронів Служби

15:49

"Розкидатися офіцерами такого рівня недолуго": військовий експерт пояснив призначення Дейнека командиром бойового підрозділу

Реклама
15:47

Де не можна ставити ліжко: названо помилки, які заважають спати

15:29

Кому молитися про сімейне благополуччя 14 березня: яке церковне свято

15:25

"Раджу не гавкати": Лукашенко несподівано пригрозив Україні й НАТО

15:18

"Бийся запекло": Дуейн Джонсон звернувся до українських військовихВідео

15:03

Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомоВідео

15:00

Під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко

14:56

Війська РФ мають нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

14:56

Українців закликали не викидати старі компакт-диски: у чому причина

14:49

Вибухнув 5-бальний шторм: Україна під ударом магнітної бурі

14:43

Гороскоп Таро на завтра, 14 березня: Тельцям — обирати мир, Ракам — складна карта

14:14

У Путіна заговорили про нові переговори з Україною і "збіг інтересів" з США

Реклама
14:09

Українське слово з понад 40 синонімами: що таке "хуга" і чому воно таке унікальне

14:05

Бонні з "Щоденників вампіра" народила первістка і показала його обличчя — деталі

14:00

"Тіло не любить насильства": Наталія Татарінцева розповіла секрети підготовки до літаВідео

13:48

Закінчиться дорогим ремонтом: головні помилки водіїв під час економії пальногоВідео

13:46

Як позбутися від плісняви на стінах: це можна зробити без ремонту

13:31

Продають за копійки: у секонд-хенді в заможному районі ховалися "скарби"Відео

13:19

Тетяна Литвинова продемонструвала стильні образи на весну

13:11

Стало відомо, скільки доріг держзначення в Україні перебуває в аварійному стані

13:01

"Сьогодні не стало": помер зірка фільму "Пригоди Електроніка"

12:55

РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

12:49

Сестра Єфросиніної з онукою Ющенка надули губи для фотосесії

12:44

Заморозки та штормовий вітер: які області України опиняться під ударом негоди

12:27

Бур'яни висохнуть та перетворяться на пил: простий рецепт для городуВідео

12:27

Не для слабаків: Сінді Кроуфорд без макіяжу показала свої ранкові ритуали

12:09

Секретний будинок без вікон у Мангеттені: що приховує 29-поверховий гігант

12:07

Як говорити з ветеранами: на 2+2 покажуть фільм "Інструкція майбутнього"

12:04

В Україні значно зростуть стипендії: скільки платитимуть і кого торкнуться зміни

11:58

Дівчина "повернула назад" старіння своїх батьків: що допомогло

11:43

"Погана історія": Танчинець з'явився з новою дружиною і заговорив про дітей

11:34

Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче

Реклама
11:33

Готував замах на Білецького: СБУ спіймала агента РФ у лавах ЗСУФотоВідео

11:16

На Рівненщині погіршиться погода: синоптики попереджають про небезпеку

11:04

Названо нові ціни на овочі в Україні: що подешевшало

11:00

Коли завершать ремонт доріг після зими: що кажуть у Агентстві відновлення

10:59

"Ціни злетять у космос": озвучено тривожний прогноз щодо вартості нафтиВідео

10:30

Не дайте себе обдурити: як викрити брехуна за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

10:00

Припинення вогню може нашкодити Україні: в США зайняли неочікувану позицію

09:46

"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

09:35

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти