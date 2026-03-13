Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

Макрон та Зеленський узгодили спільні оборонні ініціативи.

Зеленський зустрівся з Макроном

Ви дізнаєтеся:

Які основні теми обговорювали лідери України та Франції

Скільки країн звернулися до України за допомогою

Як наслідки послаблення санкцій США проти російської нафти

У п'ятницю, 13 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонну співпрацю, тиск на Росію та глобальні безпекові виклики. Про це стало відомо із спільної пресконференції у Єлисейському палаці.

Основними темами переговорів у Єлисейському палаці стали спільне виробництво зброї, участь у програмах SAFE, зміцнення ППО та авіації, розблокування допомоги від ЄС у 90 млрд євро, а також переговори про вступ до ЄС.

Главред зібрав основні заяви президентів України та Франції.

Про що Зеленський говорив з Макроном

Зеленський повідомив, що під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорювали спільне оборонне виробництво та двосторонні проєкти у рамках програм SAFE, які можуть посилити обороноздатність України, Франції та всієї Європи.

"Сьогодні ми значну увагу щойно в розширеному форматі з нашими командами (…) приділили спільному оборонному виробництву. Ми говорили про двосторонні проєкти, про програми (у межах - ред.) SAFE. Все це має значний потенціал, який може посилити і наші держави, і всю Європу. Україна вдячна за оборонну підтримку Франції впродовж всіх цих років", - розповів глава держави.

Президент також повідомив, що під час зустрічі визначено конкретні кроки та рішення, які можуть дати сильні результати.

"Це стосується і ППО, і бойової авіації", - додав він.

Окрім оборонних питань, на порядку денному були теми співпраці України з Францією на рівні ЄС у межах Коаліції охочих, а також лідерство Франції у просуванні майбутнього вступу України до ЄС і підтримка у розблокуванні допомоги ЄС у 90 млрд євро. За словами Зеленського, це питання розглядатиметься наступного тижня під час засідання Європейської ради.

Допомога із захистом від "Шахедів"

Президент Зеленський повідомив, що понад 10 країн звернулися до України за допомогою у захисті від дронів-камікадзе. Зараз Україна володіє найбільшою у світі експертизою в протидії цим загрозам, що включає не лише перехоплювачі, а й системну роботу радарів та програмного забезпечення.

"Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони", - наголосив президент.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

За його словами, запити надходять від країн Близького Сходу, а також обговорюється співпраця зі США та Йорданією. Зеленський розповів, що українські експертні групи вже направили до трьох держав.

"У кінці тижня військові й секретар РНБО повернуться з Близького Сходу і буде повна доповідь. Ми маємо запит на сьогодні від шести країн щодо допомоги. Експертизу ми відправили у три країни. Є окремий запит американської сторони щодо Йорданії. Вони (українська команда, - ред.) повернуться, будемо розуміти обсяг тієї допомоги, яку очікують від нас партнери", - зазначив глава держави.

Скільки РФ може заробити на послабленні санкцій

Зеленський виступив з різкою критикою рішення США щодо тимчасового послаблення санкцій проти російської нафти. За словами президента, це рішення надасть Москві додаткові 10 мільярдів доларів, які будуть негайно спрямовані на виробництво зброї, зокрема тих самих дронів.

"Вона витрачає гроші від продажу енергоресурсів на зброю, і все це потім летить проти нас", - сказав президент.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що міжнародний тиск на Росію має залишатися, і закликав подолати блокування 20-го пакета санкцій проти РФ. За його словами, одне рішення США про часткове послаблення обмежень лише сприятиме зростанню воєнного потенціалу Кремля, а не миру.

"Знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, не є правильним рішенням", - підкреслив він.

Він також пояснив, що логіка Вашингтона полягає у стабілізації енергетичних ринків, проте Росія використає отримані кошти для виробництва безпілотників, які можуть загрожувати не лише Україні, а й іншим країнам.

Можливі доходи для РФ

Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, попри попередні домовленості, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в мережі X.

За словами Бессента, це зроблено, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок" через енергетичну напругу на Близькому Сході. Він наголосив, що цей короткостроковий захід не принесе суттєвої фінансової вигоди Росії, оскільки дозволяє оперувати лише нафтою, яка вже перебуває у морі.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Кредит ЄС у 90 млрд євро Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обіцянку лідерів Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро буде виконано, навіть якщо Угорщина блокує це рішення.

"Рішення про кредит у 90 мільярдів - це рішення, яке ми ухвалили разом, з огляду на воєнний контекст, який не змінився. Тож ми повинні виконати взяті на себе зобов’язання і реалізувати ухвалене рішення. Це зобов’язання буде виконано, і я кажу це тут рішуче та чітко", - наголосив Макрон.

Він додав, що у разі розбіжностей обов’язком кожної країни є виконання обіцянок та політичних зобов'язань. Макрон також зазначив, що ситуацію з угорсько-словацьким блокуванням позики слід "заспокоїти", а нафтогін "Дружба" відремонтувати.

"Прозорість і швидке проведення робіт мають допомогти зняти напруження в цій дискусії. Але я розділяю ці два питання і з однаковою рішучістю ставлюся до кожного з них. Саме над цим ми й працюватимемо найближчими днями й тижнями", - пояснив французький лідер.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

