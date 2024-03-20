Радник Байдена назвав умови перемоги України: жодного слова про деокупацію територій

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вірить, що Конгрес США схвалить пакет допомоги Україні.

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Салліван пояснив, якою США бачать перемогу України у війні з Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна переможе у війні тоді, коли вийде з неї як суверенна, незалежна та вільна країна з міцною демократією та економікою. Однак він не згадав відновлення територіальної цілісності країни серед умов перемоги. Про це Салліван сказав на спільному брифінгу з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій, в галузях, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед обличчям російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", - сказав він.

За його словами, надання необхідної допомоги, постачання та передача зброї українським воїнам, щоб "вони могли ефективно робити те, що їм потрібно, на полі бою" є вирішальним.

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"У нас є розвідувальне співробітництво, є економічне співробітництво, є дипломатія, яку ми проводимо разом, щоб працювати над демократичними реформами та економічними реформами. Тож це комплексна, всебічна і спільна робота уряду США, яку наш президент визначив як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, щоб Україна не просто перемогла, а й домоглася успіху", - додав він.

Схвалення допомоги Україні

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вірить, що Конгрес США схвалить пакет допомоги Україні.

"Ми віримо у вас. Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви побудуєте яскравіше майбутнє для українського народу, міцнішу демократію, стійку і захищену країну, яка зможе відбити майбутню агресію і ми будемо вашим партнером на кожному етапі шляху", - зазначив Салліван.

Водночас радник президента США заявив, що сама Україна має повірити у США.

"Ми були на вашій стороні з часу початку цієї війни. Ми надали величезну підтримку. Ми продовжимо робити це кожного дня, і щодня ми знаємо як саме", - наголосив він.

Крім того, Салліван підкреслив, що президент Байден робить усе можливе, щоб забезпечити схвалення нового пакету допомоги на 60 млрд доларів для України затвердили у Палаті представників. Він також наголосив, що адміністрація Байдена не лише очікує на затвердження нової допомоги, а й змогла минулого тижня оголосити про новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів.

"Але, з нашої точки зору, ми впевнені: нам вдасться добитися цього схвалення. Ми доставимо цю допомогу в Україну", - наголосив Салліван.

За його словами, вдасться реалізувати "план А" , тобто добитися двопартійного голосування у Палаті Представників за пакет допомоги для України. Тож, на його думку, не треба обговорювати "план Б" - якщо допомога для України не буде затверджена Конгресом.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Затримка з військовою допомогою Україні від США

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Також директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс сказав, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон надасть Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови щодо припинення війни. В іншому разі умови диктуватиме кремлівський диктатор Путін.

Крім цього, видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виявляється в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи.

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