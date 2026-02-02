Рус
Стратегічна галузь РФ під загрозою: ЄС готує жорсткий пакет санкцій

Руслан Іваненко
2 лютого 2026, 18:49
ЄС готує заборону на ключову російську галузь, щоб змінити глобальні потоки та баланс ринку.
Путин, ЕС
ЄС розглядає заборону імпорту російської міді та платинових металів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • ЄС розглядає заборону імпорту російської міді та металів платинової групи
  • Обмеження можуть торкнутися іридію, родію, платини та міді
  • Пакет санкцій планують ухвалити цього місяця за підтримки всіх країн-членів

Європейський Союз розглядає можливість заборони імпорту російської міді та металів платинової групи у рамках нового пакета санкцій проти Москви через війну в Україні, повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, обмеження можуть поширюватися на іридій, родій, платину та мідь. Для ухвалення санкцій необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС, а сам пакет планується прийняти ще цього місяця.

Ситуація на ринку металів

Ринок цих металів наразі перебуває у напруженні: ціни на мідь цього року досягли рекордного рівня через високий попит та обмежену пропозицію, а платина залишається дефіцитною.

"Російські метали поступово витісняються з основних світових торгових майданчиків. Велика Британія заборонила торгівлю міді російського походження, виробленої після 13 квітня 2024 року, на Лондонській біржі металів. А Лондонський ринок платини та паладію ще у 2022 році виключив російських виробників зі списку постачальників", — зазначає Bloomberg.

Попит серед європейських промислових споживачів зменшився, оскільки санкції вже зачепили кілька найбільших російських виробників. Проте частина російських металів усе ще потрапляє на західні ринки, хоча основні обсяги перенаправлені до Азії.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Норильський нікель" під прицілом санкцій

Якщо пакет санкцій буде ухвалено, обмеження насамперед зачеплять компанію "Норильський нікель" — найбільшого російського виробника металів, яка поки що не перебуває під санкціями через важливу роль у світовій промисловості.

На компанію припадає близько 40% світового паладію, що використовується в автомобільних каталізаторах, а також вона залишається найбільшим виробником платини, іридію, родію, нікелю та міді в Росії.

Позиція США щодо посилення санкцій – думка експерта

Дипломат і керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара зауважує, що політика президента США Дональда Трампа щодо Москви та Китаю носить двоякий характер. За його словами, Трамп наразі не зацікавлений у посиленні тиску на Росію і водночас намагається уникати ескалації відносин із Китаєм.

"Нещодавня пропозиція Трампа до європейських країн припинити енергетичну співпрацю з Росією виглядає радше формальною і слугує виправданням відмови від власних обіцянок", — зазначає Хара.

Експерт наголошує, що напередодні саміту на Алясці американський президент публічно погрожував Москві "пекельними санкціями" у разі продовження бойових дій, але після зустрічі санкції так і не були введені, а риторика Трампа пом’якшилася, наблизившись до позиції Росії.

Хара підкреслює, що нинішній підхід США не полягає у поступовому досягненні режиму припинення вогню, а спрямований на спробу одразу "вирішити" конфлікт шляхом укладення певної мирної угоди.

Санкції проти Росії - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати розробляють новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору, щоб посилити тиск у разі, якщо російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відмовиться від мирної домовленості з Україною. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Крім того, адміністрація президента США Дональд Трампа вже підготувала додаткові санкційні кроки щодо Росії. Про це 25 жовтня писало агентство Reuters, посилаючись на джерела.

Також Трамп готовий схвалити закон про запровадження санкцій проти РФ за умови, що за ним залишиться право ухвалювати остаточне рішення щодо застосування цих обмежень.

