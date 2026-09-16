Зеленський анонсував масштабні перевірки в держорганах: кого вони торкнуться

Перевірки стосуватимуться керівників органів, у яких, за словами президента, є високі корупційні ризики.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-anonsiroval-masshtabnye-proverki-v-gosorganah-kogo-oni-zatronut-10797212.html Посилання скопійоване

В Україні повернуть декларування для правоохоронців / Колаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Головне:

Правоохоронцям і Силам безпеки повернуть декларування

Перевірять усіх керівників центральних органів влади

Під перевірку потраплять податкова, АРМА та інспекції з високими ризиками

В Україні відновлять обов’язкове декларування статків для правоохоронців і працівників Сил безпеки, які не перебувають на фронті. Також перевірять керівників центральних органів виконавчої влади, де є високі корупційні ризики.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. За його словами, нові правила декларування мають дозволити контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців та працівників Сил безпеки, які не перебувають на війні.

відео дня

"Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців", - сказав Зеленський.

Окремо президент повідомив про перевірку керівників центральних органів виконавчої влади. Йдеться як про призначених керівників, так і про виконувачів обов’язків.

"Я говорив сьогодні з Премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників: призначених та виконувачів обов’язків. Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики і вони високі", - зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив на важливості голосування за закони, які Україна має ухвалити в межах своїх зобов’язань перед партнерами. За його словами, від таких рішень залежать кошти для України та державного бюджету.

"Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам, допомагає стійкості України, нашій обороні", - сказав президент.

Корупційні скандали в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора після скандалу навколо його виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чиновник ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ розкрило схему. Слідство встановило, що чиновник відмивав гроші через нерухомість, коштовності та рахунки близьких йому осіб. У ході розслідування встановлено, що понад 20 млн грн витрачено на нерухомість, понад 12 млн грн перереєстровано на третіх осіб, а понад 10 млн грн розміщено на рахунках близьких осіб.

До цього НАБУ і САП викрили масштабну рейдерську схему, спрямовану на заволодіння дороговартісними активами та їх подальшу легалізацію. Згодом бюро оприлюднило матеріали спецоперації "Феміда", що деталізують механізми підроблення судових рішень і втручання в автоматизовані мережі. Восени 2025 року згідно з матеріалами відбулося захоплення двох підприємств вартістю 248 млн грн, а також вказано легалізацію 150 млн грн готівкою як елемент схеми.

Читайте також:

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред