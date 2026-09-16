Пілот українського F-16 повідомив про критичну проблему для літаків - що відомо

Пілот розповів, що дефіцит ракет для F-16 змушує авіацію економити озброєння під час бойових вильотів.

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Ракети для F-16 - пілот попередив про критичний дефіцит боєприпасів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

F-16 в Україні відчувають гострий дефіцит ракет

Пілот просить збільшити виробництво AIM-9 та AIM-120

Українські F-16 зіткнулися з критичною нестачею ракет, через що пілоти змушені економити озброєння під час бойових вильотів. Україна потребує додаткових AIM-9 та AIM-120, а також можливості локалізувати їх виробництво. Про це повідомив український пілот з позивним "Фантом", командир 107-го авіаційного крила ВПС України, в інтерв'ю NewsMax.

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За словами пілота, українські F-16 насамперед використовуються для захисту повітряного простору від російських безпілотників та крилатих ракет. При цьому західні винищувачі стали суттєвим посиленням порівняно з МіГ-29 і Су-27.

Однак ефективність літаків без достатньої кількості озброєння суттєво обмежена.

"Так, це правда. Будь-який літак без озброєння - це як марний інструмент", - заявив "Фантом".

Йдеться передусім про ракети повітря-повітря, необхідні для роботи українських винищувачів. Пілот назвав серед пріоритетних потреб також додаткові засоби протиповітряної оборони.

"Нам потрібно більше засобів захисту, таких як ракети "Патріот" та ракети "повітря-повітря" - AIM-9 або AIM-120 - для нашого авіапарку. Принаймні, потрібно спробувати збільшити виробництво або хоча б дозволити Україні локалізувати виробництво в Україні чи інших європейських країнах", - зазначив "Фантом".

Окремою проблемою залишається швидкість поповнення запасів. За словами журналіста NewsMax, українські льотчики змушені стежити за надходженням нових партій боєприпасів, а під час окремих денних вильотів можуть покладатися на бортові гармати через нестачу ракет.

Український пілот вважає одним із можливих шляхів розв'язання проблеми передачу Україні технологій для самостійного виробництва необхідного озброєння. Він також закликав союзників посилити контроль за постачанням до Росії компонентів, які можуть використовуватися у виробництві ракет.

"Гадаю, не буде сюрпризом, що росіяни використовують пральні машини, які вони купують у третіх сторін, щоб вилучити з них ці "розумні" деталі для виробництва ракет", - сказав "Фантом".

На його думку, окрему увагу потрібно приділити санкціям проти Росії та посередників, через яких Москва отримує необхідні компоненти.

"Так, це, мабуть, найпростіший спосіб зупинити їхні щоденні бомбардування України", - наголосив пілот.

F-16 / Інфографіка: Главред

Український F-16 уперше знищив винищувач РФ у повітряному бою - що відомо

Український винищувач F-16 уперше знищив російський винищувач у повітряному бою. Про першу підтверджену американською стороною повітряну перемогу українського F-16 заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті.

Американський генерал окремо відзначив розвиток української оборонної промисловості та розширення можливостей, які Київ отримав завдяки підтримці міжнародних партнерів. За його словами, йдеться як про засоби протиповітряної оборони, так і про спроможності української авіації.

"Неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає у масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від можливостей "земля - повітря" до можливостей "повітря - повітря", - сказав Кейн.

За словами Кейна, перший такий епізод стався нещодавно. Водночас генерал не розкрив обставин бою, через що наразі немає офіційних даних про конкретний російський літак.

"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", - наголосив він.

Кейн також не назвав дату, місце бою та озброєння, за допомогою якого була здобута перемога. У наданому матеріалі припускається, що йдеться про російський Су-35, про знищення якого українська сторона повідомляла 8 липня, однак американський генерал цього не підтверджував.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторингові канали зафіксували підготовку масованого удару по заходу України. За даними джерел, підготовка масованого удару включає активність стратегічної авіації РФ у кількох регіонах РФ.

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов висловив оцінку щодо строків і характеристик нових російських ракет. Він попередив, що в України є буквально пів року на створення відповідних перехоплювачів. За його даними, Москва працює над новим класом малих крилатих ракет - "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" та "Гербера-5" - які відрізняються вищою швидкістю, маневреністю та польотом на дуже низьких висотах і вже законтрактовані в обсягах виробництва.

The Telegraph повідомив про створення нової бази для запуску реактивних дронів у Орловській області. Супутникові знімки засвідчили, що нова база запусків РФ розташована поблизу села Цимбулова і призначена для розміщення реактивних "Гераней". Станом на серпень на базі зберігалося понад 100 дронів, кількість пускових установок зросла до 16, встановлено близько 100 сонячних панелей, а база розташована приблизно за 175 км від українського кордону.

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