Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Нацбанк переписав офіційний курс долара на 17 вересня.

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Курс валют на 17 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 17 вересня

Як змінився курс євро

Скільки коштуватиме польський злотий

На четвер, 17 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Порівняно з попереднім робочим днем долар, євро та польський злотий подешевшали. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 17 вересня встановлено на рівні 44,60 грн/дол. Напередодні, 16 вересня, американська валюта коштувала 44,64 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав приблизно на 4 копійки.

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Курс євро

Офіційний курс євро на 17 вересня становить 51,45 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 51,51 грн/євро. За добу курс євро знизився приблизно на 6 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 17 вересня встановлено на рівні 11,83 грн/злотий. Напередодні злотий коштував 11,87 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подешевшала приблизно на 4 копійки.

Яким буде курс долара та євро з 14 по 20 вересня - думка банкіра

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом 14-20 вересня курс долара та євро змінюватиметься поступово, без різких коливань. За прогнозом Лєсового, на міжбанківському ринку долар може перебувати в діапазоні 44,4-44,8 грн, а євро – 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може коштувати 44,5-45 грн, євро – 51-52,5 грн.

"Тому й цього разу ринок залишиться керованим із поступовими, а не різкими курсовими змінами. Воєнні обставини можуть швидко скоригувати будь-який прогноз, однак за нинішнього набору факторів долар у період 14-20 вересня навряд чи вийде за межі 44,5-45 грн, а євро – 51-52,5 грн", - зазначив Лєсовий.

За його словами, щоденні коливання можуть становити до 5-15 копійок на міжбанку, 10-20 копійок у банках та до 30 копійок в обмінниках. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку очікується на рівні 10-15 копійок, а тижневі курсові відхилення – до 1-1,5%.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий передбачав поведінку валютного ринку на початку вересня. За його прогнозом долар до 13 вересня коливатиметься в межах 44,3-44,8 грн, а євро - 51,5-52,5 грн.

Національний банк України оприлюднив оновлені офіційні курси валют на 16 вересня. Курс долара становив 44,63 грн, євро - 51,51 грн, а злотий - 11,87 грн.

Уряд у проєкті державного бюджету на 2027 рік заклав валютні параметри для планування. Зокрема, документ підтверджує, що курс долара на 2027 передбачено на рівні 48,3 грн наприкінці року.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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