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"Путін не бачить майбутнього в мирній Росії": названо небезпечний сценарій війни

Юрій Берендій
16 вересня 2026, 23:14
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Перспективи завершення війни залишаються тісно пов’язаними з позицією Кремля та можливими наслідками припинення бойових дій для самої Росії.

'Путін не бачить майбутнього в мирній Росії': названо небезпечний сценарій війни
Чому війна для Путіна стала питанням політичного виживання / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові факти:

  • Путін не погодиться на мир, вважає Коваленко
  • Переговори до 2027 року можуть бути лише імітацією
  • Коротке перемир’я може запустити дестабілізацію в РФ

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін за жодних обставин не погодиться на мир, а можливі переговори до середини 2027 року можуть мати лише формальний характер. Водночас навіть коротке перемир’я здатне створити для російського керівництва нові внутрішні ризики. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

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За словами Коваленка, результат будь-яких переговорних процесів передусім залежатиме від позиції російського президента. Він вважає, що Кремль може використовувати сам факт переговорів без реального наміру завершувати війну.

"Ініціатором усіх подій є Путін. І він за жодних обставин не погодиться на мир. Навіть якщо почнуться мирні переговори, то до кінця першого півріччя 2027 року вони матимуть імітаційний характер", - заявив Коваленко.

Окремий ризик, за його оцінкою, виникає для російської влади у випадку припинення бойових дій. Експерт пов’язує це не лише з перебігом війни, а й із тим, як можливе перемир’я може позначитися на внутрішньополітичній ситуації в РФ.

"Путін не бачить свого майбутнього в мирній Росії. І це велика проблема як для нас, так і для росіян. У разі миру або навіть перемир’я на три-чотири місяці в Росії одразу ж почнуться внутрішні дестабілізаційні процеси", - наголосив Коваленко.

Оглядач також пов’язує таку позицію Путіна з його уявленнями про слабкість і втрату контролю. Він навів як приклади реакцію російського президента на трагедії в Беслані, загибель екіпажу підводного човна "Курськ" та теракт у "Крокус Сіті Холі", наголосивши, що Путін нібито не сприймає демонстрацію співчуття як політично безпечну поведінку.

У цьому контексті Коваленко вважає, що боротьба між умовними "яструбами" та "голубами" в російській верхівці не визначатиме подальший курс. За його словами, ключовим залишається особисте сприйняття війни російським президентом.

"Для Путіна війна - це форма виживання. Тому жодні "яструби", "голуби", "таргани", "павуки" та весь цей "жабогадюкінг" нічого не вирішують - усе обертається навколо Путіна. Тому його позиція проста: воювати доти, доки він живий", - сказав Коваленко.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс підкреслив, що Путін є першопричиною війни.

Джерела Bloomberg повідомляли, що російський диктатор відкинув мирний план США і не демонстрував готовності переглянути позицію. Видання зазначило, що Кремль готується посилити тиск на Україну взимку. За інформацією співрозмовників, Москва може інтенсифікувати удари по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі і активізувати інші інструменти впливу в Європі.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про ознаки підготовки Росії до затяжної війни та мілітаризації суспільства. У звіті наголошено, що відповідний курс "Єдиної Росії" закріпив Медведєв.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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