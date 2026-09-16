"Неймовірна честь": стало відомо, який фільм представлятиме Україну на "Оскарі"

У 2026 році національний відбір виявився непростим, оскільки на участь претендувало кілька сильних робіт.

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Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на "Оскарі" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/alisafrom

Коротко:

Національним претендентом стала стрічка "Сліди" режисерки Аліси Коваленко

Фільм уже отримав низку нагород на міжнародних кінофестивалях

Український оскарівський комітет визначив фільм, який представлятиме Україну на 99-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Національним претендентом стала документальна стрічка "Сліди" режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Мариси Нікітюк. Про це повідомили в пресслужбі комітету.

В Оскарівському комітеті зазначили, що цього року національний відбір виявився непростим, оскільки на участь претендували кілька сильних робіт. На думку членів комітету, "Сліди" вирізняються тим, що розповідають про складний досвід українських жінок і водночас порушують теми гідності, солідарності, відновлення та справедливості.

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"Цього року вибір був непростим - у відборі були представлені сильні та гідні роботи, кожна з яких по-своєму розповідає про Україну та досвід, який ми сьогодні переживаємо. Ми дуже сподіваємося, що вони зможуть гідно конкурувати й в інших категоріях премії", - йдеться в повідомленні.

Документальний фільм присвячений українським жінкам, які пережили насильство та тортури під час російської агресії. При цьому автори фільму зосередилися не лише на документуванні військових злочинів, а й на історіях самих тих, хто вижив, які вирішили публічно розповісти про пережите.

Однією з центральних героїнь стала Ірина Довгань - колишня полонянка, яка після звільнення зайнялася активістською діяльністю та документуванням свідчень жінок, які постраждали на деокупованих територіях України.

Через її історію та долі інших героїнь творці "Слідів" показують наслідки пережитої травми, а також спроби жінок відновити своє життя. У фільмі особливу увагу приділено взаємній підтримці та солідарності тих, хто зіткнувся з подібним досвідом.

Фільм уже отримав низку нагород на міжнародних кінофестивалях. Серед них - Berlinale, Movies That Matter у Гаазі та Millenium Docs Against Gravity.

Крім того, фільм увійшов до топ-20 картин - фаворитів глядачів документального фестивалю Hot Docs у Торонто. Українська прем’єра "Слідів" відбулася на Docudays UA.

Аліса Коваленко назвала вибір фільму для представлення України на "Оскарі" великою честю та відповідальністю.

"Вибір нашого документального фільму "Сліди" для представлення України на 99-й церемонії вручення премії "Оскар" - це неймовірна честь і відповідальність. Але насамперед – це можливість привернути увагу світу до злочинів насильства та тортур, скоєних російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати про пережите", – сказала режисерка.

У національному відборі 2026 року брали участь вісім фільмів. Переможця визначив Український "Оскарівський" комітет, до складу якого увійшли 12 осіб.

15 фільмів, які увійдуть до шорт-листа міжнародної категорії, оголосять 15 грудня 2026 року. Остаточний список із п’яти номінантів стане відомим 21 січня 2027 року. Церемонія вручення 99-ї премії "Оскар" запланована на 14 березня 2027 року.

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