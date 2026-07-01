Кабаєва на суперяхті Путіна пливе на відпочинок до турецького Бодрума: як вона виглядає

Кабаєва, ймовірно, разом із дітьми Путіна та у супроводі військового катера, пливе до Туреччини на відпочинок.

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Кабаєва у супроводі військових їде на відпочинок до Туреччини / Колаж "Главред", фото The Sun

Коротко:

Як виглядає яхта Кабаєвої

Куди вона пливе

Хто її супроводжує

Розкішна суперяхта терориста Путіна, який планомірно намагається знищити Україну, тримає курс на турецький Бодрум. Імовірно, до найдорожчого курорту Туреччини пливе коханка Путіна - Аліна Кабаєва.

Елегантна біла яхта Graceful відома як "любовне гніздечко" пари.

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Ця яхта, яку в Росії прозвали "Китом-вбивцею", мала пройти через Ла-Манш у супроводі військового корабля Північно-Морського флоту.

Кабаєвій захотілося на море / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

У понеділок ввечері датська влада помітила суперяхту разом з есмінцем з керованими ракетами та патрульним катером.

Як і його коханка та мати його дітей, яхта "Graceful" часто пов’язувалася з Путіним, але ніколи не визнавалася публічно.

На ній перебувають співробітники служби безпеки тирана, і вона перебуває під санкціями США, але не Великої Британії чи ЄС.

Швидше за все, коханка Путіна зупиниться в одному з розкішних готелів Бодрума

42-річна Кабаєва, яку британська преса називає неофіційною "царицею", можливо, перебуває на борту 267-футової розкішної суперяхти, що прямує через британські води до Середземного моря.

Найімовірніше, Кабаєва вирішила вивезти дітей на море / фото: ВЧК-ОГПУ

"На тлі безперервних українських страйків, відключень інтернету та катастрофічного дефіциту палива Путін, можливо, вирішив, що настав час для відпустки", - пише британський таблоїд The Sun.

Після того, як ЗМІ повідомили про морський перехід Graceful, яхта вимкнула свій транспондер. Востаннє вона передавала сигнал із протоки Скагеррак між Данією та Швецією.

Яхта Путіна / Главред

Слідом за яхтою Graceful з Росії до Туреччини відпливла ще одна суперяхта, якою користується родина Володимира Путіна, - 71-метрова Victoria. Про це свідчать дані Marine Traffic.

Яхту Кабаєвої супроводжує військовий корабель / Фото пропагандистського МК

"Victoria" відпливла від узбережжя Краснодарського краю й вирушила до Туреччини 26 червня. Вранці 28 числа судно пройшло через Босфор і стало на якір у стамбульському районі Пендік. Там яхта простояла трохи більше доби, а потім вирушила до курортного міста Бодрум. Передбачається, що вона прибуде до місця призначення сьогодні близько 10-ї години вечора, пишуть російські ЗМІ.

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Про особу: Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року - голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн запровадила персональні санкції проти Кабаєвої.

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