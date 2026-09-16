Особистий номер Меган Маркл став загальнодоступним: куди потрапив телефон

Меган Маркл додали до батьківського чату, і це стало величезною проблемою.

https://glavred.net/starnews/lichnyy-nomer-megan-markl-okazalsya-v-publichnom-dostupe-kuda-popal-telefon-10797215.html Посилання скопійоване

Принц Гаррі та Меган Маркл займаються дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Меган Маркл зіткнулася з несподіваною проблемою після того, як її особистий номер телефону став доступним стороннім особам.

За даними Page Six, це сталося в батьківському чаті школи у WhatsApp, де навчаються її діти.

Повідомляється, що герцогиня Сассекська сама додала свій номер у загальний чат для спілкування з іншими батьками. Однак згодом інформація почала поширюватися ширше, ніж передбачалося, що викликало занепокоєння щодо безпеки.

відео дня

Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до Англії / фото: instagram.com, Меган Маркл

Джерела зазначають, що ситуація привернула увагу служби охорони, оскільки витік контактних даних може становити ризик для приватного життя родини. При цьому невідомо, яким чином номер потрапив за межі закритої групи.

Інцидент викликав активне обговорення в мережі. Одні користувачі вважають, що подібні чати - звичайна практика для батьків, інші вказують на необхідність підвищеної обережності, особливо для публічних осіб.

Офіційних коментарів від представників Меган Маркл на даний момент не надходило.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну , Микола Басков, різко втратив самоконтроль і заговорив про особисті проблеми.

Раніше також принц Гаррі та Меган Маркл перевели своїх дітей до нової школи всього через кілька днів після початку навчального року. Причиною стала загроза безпеці Арчі та Лілібет через лондонський трафік.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред