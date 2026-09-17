Палата представників США остаточно ухвалила закон про "пекельні санкції" проти РФ - деталі

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- Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти РФ та Ірану
- Документ підтримали 262 конгресмени, 159 проголосували проти
- Законопроєкт передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу
У четвер, 17 вересня, Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За документ проголосували 262 конгресмени, проти - 159.
Документ, одним з ініціаторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, тепер має бути переданий на підпис президенту США Дональду Трампу.
Серед тих, хто підтримав документ, - 203 республіканці, 58 демократів та один незалежний конгресмен.
"Конгрес США щойно ухвалив масштабний законодавчий акт щодо санкцій проти Росії та Ірану, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Законопроєкт тепер спрямовується на стіл президента Трампа і, як очікується, буде підписаний найближчими днями", – зазначив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу.
Законопроєкт передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції. Остаточне рішення про застосування таких заходів матиме президент США.
Також документ передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ та учасників схем обходу санкцій, зокрема пов’язаних із тіньовим флотом. Окремі положення стосуються продовження санкцій проти Ірану.
Санкції проти Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сенат США ухвалив законопроєкт про масштабні санкції проти Росії та Ірану 2026 року, ініційований сенатором Ліндсі Гремом. У документі передбачено повноваження для президента запроваджувати мита до 100% щодо п'яти найбільших імпортерів російської нафти. За ухвалення в Сенаті проголосували 68 депутатів проти 9.
Палата представників у нижній палаті зіткнулася з затримкою просування законопроєкту через розбіжності серед законодавців і питання включення до порядку денного. За даними видання, ініціатива застрягла в Конгресі через сумніви щодо розширення повноважень президента у торговельній політиці.
Bloomberg повідомив, що законопроєкт можуть винести на голосування в рамках звичайної процедури. У публікації зазначено, що документ дає президенту право запроваджувати 100% мита щодо п'яти найбільших покупців російської нафти і що потенційно під дію санкцій можуть потрапити Китай, Індія та Туреччина.
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