Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі

Інна Ковенько
17 вересня 2026, 00:58
google news Підпишіться
на нас в Google
РФ може використовувати дрони, щоб тримати європейські країни в постійній напрузі.
Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі
Президент Литви Гітанас Науседа розкрив нову тактику РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Головне:

  • Науседа не виключає навмисного заходу російських дронів у повітряний простір НАТО
  • РФ може використовувати провокації проти країн, які активно підтримують Україну
  • Дрони можуть запускати так, щоб тримати європейське суспільство в напрузі

Росія може навмисно допускати, щоб безпілотники відхилялися від курсу та залітали на територію країн Балтії або Польщі. Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що такі інциденти можуть бути способом чинити тиск на держави, які активно підтримують Україну.

За його словами, Росія стає дедалі агресивнішою та може використовувати дрони, щоб створювати напругу в європейських країнах, не вступаючи у пряме протистояння з НАТО. Про це Науседа сказав в інтерв’ю програмі "Тема дня" LRT.

відео дня

"Поведінка росії стає дедалі агресивнішою. Це все більше вказує на певну тенденцію. Не бажаючи вступати у пряму конфронтацію з НАТО, росія намагається атакувати ті країни, які є найвідданішими прихильниками України", - зазначає президент Литви.

Він зауважив, що окремі інциденти з безпілотниками не обов’язково означають пряму атаку Росії на НАТО.

"Такі інциденти, як-от нещодавно збитий дрон та інші дрони, не обов’язково є прямою атакою росії проти НАТО. Ймовірно, на цьому етапі росіяни до цього не готові й не бажають цього", - сказав він.

Водночас литовський президент припустив, що окремі безпілотники можуть навмисно спрямовувати таким чином, щоб вони опинялися в повітряному просторі країн НАТО.

"Але може бути й так, що дронові навмисно дозволяють відхилитися від курсу й потрапити не обов’язково на територію Литви, а в одну з країн Балтії чи Польщу, щоб тримати суспільство в напрузі. Безперечно, це вигідно Росії", - заявив Науседа.

Чи існує ризик прямого протистояння Росії та НАТО

Російські диверсійні операції в Європі стають частішими та масштабнішими, що підвищує ризик прямого протистояння Москви з НАТО, пише The New York Times.

Серед останніх випадків - невдала атака російських дронів на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, спроби диверсій на залізниці Польщі, підпали та ймовірні атаки на оборонні й енергетичні об’єкти в інших країнах Європи. Західні спецслужби пов’язують активізацію таких операцій із розчаруванням Кремля перебігом війни проти України.

"У якийсь момент усе вийде з-під контролю, хтось постраждає, і це створить для Альянсу зовсім іншу дилему", - попередила колишня посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Водночас західні розвідки не вважають найближчим часом імовірним прямий напад Росії на країну НАТО із залученням сухопутних військ. Головним стримувальним фактором залишається стаття 5 договору Альянс.

Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі
/ Інфографіка: Главред

Інциденти з дронами в Європі - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, винищувачі місії повітряної поліції НАТО знищили безпілотник, який у ніч на 15 вересня порушив повітряний простір Литви - апарат увійшов на територію країни з боку Білорусі. Це перше бойове перехоплення такого роду в історії країни.

Крім того, в Німеччині виявили уламки невідомого безпілотника всього за кілометр від військової авіабази Бундесверу у Вунсторфі.

Раніше повідомлялося, що європейські країни поки що не можуть ефективно протистояти "гібридній" війні, яку Росія веде проти Європи. Про це Financial Times розповіли європейські чиновники, відповідальні за питання оборони та розвідки. За їхніми словами, така ситуація підвищує ризик подальшої ескалації протистояння з Кремлем.

Читайте також:

Про персону: Ґітанас Науседа

Ґітанас Науседа - литовський державний діяч, економіст, банкір і викладач університету. Чинний Президент Литви з 12 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Президент Литви неодноразово виступав за підтримку України. У своїх заявах політик згадував, що Крим - це Україна та засуджував російську агресію щодо України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НАТО Литва дрони атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Палата представників США остаточно ухвалила закон про "пекельні санкції" проти РФ - деталі

Палата представників США остаточно ухвалила закон про "пекельні санкції" проти РФ - деталі

01:47Світ
Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі

Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі

00:58Війна
Пілот українського F-16 повідомив про критичну проблему для літаків - що відомо

Пілот українського F-16 повідомив про критичну проблему для літаків - що відомо

22:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

Останні новини

01:47

Палата представників США остаточно ухвалила закон про "пекельні санкції" проти РФ - деталі

00:58

Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі

16 вересня, середа
23:42

Малина віддячить рекордним урожаєм: що обовʼязково зробити з кущами у вересні

23:27

Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку чекають на фінансові зміни

23:14

"Путін не бачить майбутнього в мирній Росії": названо небезпечний сценарій війни

Мобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у РосіїМобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у Росії
22:42

Пілот українського F-16 повідомив про критичну проблему для літаків - що відомо

22:38

Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

22:31

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: про що говоритимуть

22:22

Особистий номер Меган Маркл став загальнодоступним: куди потрапив телефон

Реклама
22:18

Зеленський анонсував масштабні перевірки в держорганах: кого вони торкнуться

22:07

"Неймовірна честь": стало відомо, який фільм представлятиме Україну на "Оскарі"

21:57

Відповідь знають одиниці: що зробити, щоб сковорода не пригоралаВідео

21:49

Не тільки чорний: як насправді виглядати стрункіше

21:38

Гаряча олія більше не "стрілятиме" по всій кухні: кухарі розкрили секретний трюк

21:12

Виживання замість розвитку: кадровий голод, зарплати та боротьба за утримання команд у 2027 році новини компанії

21:02

Невзлін: США викрили глобальну мережу вбивць КремляПогляд

20:58

Росія розпочала полювання на проукраїнських діячів на Заході – BBC

20:47

Не в своїй тарілці: як українською передати популярний вислів

20:36

Чи треба змінювати температуру в холодильнику восени: відповідь може здивуватиВідео

20:22

Німецький гібрид для саду: яке дерево дає найкращу тінь від сонця

Реклама
20:14

Коли збирати врожай капусти, щоб зберегти її до весни: названо точний час

20:13

Енергетичне перемир’я з РФ: чому експерти сумніваються, що Путін на нього піде

20:03

Чи можна додавати кондиціонер у воду для підлоги: відповідь експертів

19:56

Лаченков заявив про зв'язок одеського прокурора Андрія Сватка із кол-центрами, що "працюють" по США і ЄС

19:41

"Відключити в Росії світло": Україна готує "сюрприз" для окупантів, що відомо

19:21

Навіщо змішувати білий оцет із лавровим листям: простий засіб для прибирання

19:17

Найлінивіший спосіб догляду за городом: що зробити одразу після збирання картопліВідео

19:11

Кремль може піти на крайній крок після виборів: експерт назвав можливий сценарій

19:08

РФ цинічно вдарила по центру Кропивницького: що відомо про наслідки і поранених

18:45

Сансевієрія тішитиме пишним листям: що обов’язково зробити у вересні

18:23

Навіщо підживлювати ґрунт битим склом: нова альтернатива добривам

18:16

Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часівВідео

18:04

Як захистити картоплю в погребі від мишей: 3 безпечні природні засоби

17:46

Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

17:21

Автор хітів Тіни Кароль та Ані Лорак розповів про свої гонорариВідео

17:19

Негатив залишиться в минулому: 3 знаки зодіаку, яких чекає щастя з 17 вересня

17:10

"Далі — фільми для дорослих": Аліна Гросу назвала табу у стосунках із чоловіком

17:06

Мільйони переглядів у 83 роки: українська бабуся стала зіркою соцмереж, що сталосьВідео

17:00

Навіщо видавлювати зубну пасту в злив мийки: дієвий лайфхак для господинь

16:56

Досвідчені господині ставлять склянку з оцтом у шафу перед сном - у чому секрет

Реклама
16:20

Серія REDMI Note 17 в Україні: до трьох днів автономності, якість REDMI Titan і перший Pro Max новини компанії

16:15

Трендові джинси на осінь 2026: стилістка розкрила 4 наймодніші моделі

16:14

Навіщо змішувати картоплю з содою: дієвий домашній трюк

16:10

Чому 17 вересня не можна шити та вишивати: яке церковне свято

16:08

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

15:56

"Пекельний" удар Трампа по Росії: що передбачає закон Грема і коли його ухвалять

15:45

Як правильно мити овочі перед приготуванням: лайфхаки від італійського кухаря

15:35

Гаррі та Меган довелося терміново забрати дітей із британської школи — деталі

15:23

Штраф до 34 тисяч і не тільки: в Україні почнуть карати "гучних" водіїв

15:21

Навіщо заливати оцет в унітаз щотижня: як працює та яка користь

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти