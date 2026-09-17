Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі

РФ може використовувати дрони, щоб тримати європейські країни в постійній напрузі.

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Президент Литви Гітанас Науседа розкрив нову тактику РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

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Науседа не виключає навмисного заходу російських дронів у повітряний простір НАТО

РФ може використовувати провокації проти країн, які активно підтримують Україну

Дрони можуть запускати так, щоб тримати європейське суспільство в напрузі

Росія може навмисно допускати, щоб безпілотники відхилялися від курсу та залітали на територію країн Балтії або Польщі. Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що такі інциденти можуть бути способом чинити тиск на держави, які активно підтримують Україну.

За його словами, Росія стає дедалі агресивнішою та може використовувати дрони, щоб створювати напругу в європейських країнах, не вступаючи у пряме протистояння з НАТО. Про це Науседа сказав в інтерв’ю програмі "Тема дня" LRT.

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"Поведінка росії стає дедалі агресивнішою. Це все більше вказує на певну тенденцію. Не бажаючи вступати у пряму конфронтацію з НАТО, росія намагається атакувати ті країни, які є найвідданішими прихильниками України", - зазначає президент Литви.

Він зауважив, що окремі інциденти з безпілотниками не обов’язково означають пряму атаку Росії на НАТО.

"Такі інциденти, як-от нещодавно збитий дрон та інші дрони, не обов’язково є прямою атакою росії проти НАТО. Ймовірно, на цьому етапі росіяни до цього не готові й не бажають цього", - сказав він.

Водночас литовський президент припустив, що окремі безпілотники можуть навмисно спрямовувати таким чином, щоб вони опинялися в повітряному просторі країн НАТО.

"Але може бути й так, що дронові навмисно дозволяють відхилитися від курсу й потрапити не обов’язково на територію Литви, а в одну з країн Балтії чи Польщу, щоб тримати суспільство в напрузі. Безперечно, це вигідно Росії", - заявив Науседа.

Чи існує ризик прямого протистояння Росії та НАТО

Російські диверсійні операції в Європі стають частішими та масштабнішими, що підвищує ризик прямого протистояння Москви з НАТО, пише The New York Times.

Серед останніх випадків - невдала атака російських дронів на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, спроби диверсій на залізниці Польщі, підпали та ймовірні атаки на оборонні й енергетичні об’єкти в інших країнах Європи. Західні спецслужби пов’язують активізацію таких операцій із розчаруванням Кремля перебігом війни проти України.

"У якийсь момент усе вийде з-під контролю, хтось постраждає, і це створить для Альянсу зовсім іншу дилему", - попередила колишня посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Водночас західні розвідки не вважають найближчим часом імовірним прямий напад Росії на країну НАТО із залученням сухопутних військ. Головним стримувальним фактором залишається стаття 5 договору Альянс.

/ Інфографіка: Главред

Інциденти з дронами в Європі - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, винищувачі місії повітряної поліції НАТО знищили безпілотник, який у ніч на 15 вересня порушив повітряний простір Литви - апарат увійшов на територію країни з боку Білорусі. Це перше бойове перехоплення такого роду в історії країни.

Крім того, в Німеччині виявили уламки невідомого безпілотника всього за кілометр від військової авіабази Бундесверу у Вунсторфі.

Раніше повідомлялося, що європейські країни поки що не можуть ефективно протистояти "гібридній" війні, яку Росія веде проти Європи. Про це Financial Times розповіли європейські чиновники, відповідальні за питання оборони та розвідки. За їхніми словами, така ситуація підвищує ризик подальшої ескалації протистояння з Кремлем.

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Про персону: Ґітанас Науседа Ґітанас Науседа - литовський державний діяч, економіст, банкір і викладач університету. Чинний Президент Литви з 12 липня 2019 року, пише Вікіпедія. Президент Литви неодноразово виступав за підтримку України. У своїх заявах політик згадував, що Крим - це Україна та засуджував російську агресію щодо України.

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