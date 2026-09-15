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Лавров назвав "винних" у продовженні війни і заговорив про "компроміси"

Руслана Заклінська
15 вересня 2026, 14:52
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Глава МЗС Росії заявив про готовність до переговорів, але відмовився зупиняти агресію.
Лавров назвав 'винних' у продовженні війни і заговорив про 'компроміси'
Володимир Зеленський, Сергій Лавров, Володимир Путін / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Лавров:

  • США та Європа винні в тому, що війна нібито не завершилася рік тому
  • РФ готова до переговорів і "компромісів"
  • Росія не планує припиняти бойові дії під час переговорів

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України нібито могла завершитися ще рік тому. Цьому завадили США та європейські країни, які нібито відмовилися від домовленостей, досягнутих під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці у серпні 2025 року. Про це пишуть російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Якби американці не відступили від домовленостей Анкориджа, якби Європа не відтягнула ці домовленості, ми б уже рік жили без війни. Це ось очевидний факт, тому робіть висновки самі", - заявив російський міністр.

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Водночас Лавров вкотре цинічно заявив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів. За його словами, всі попередні переговорні процеси начебто переривалися не з ініціативи Росії.

Лавров назвав 'винних' у продовженні війни і заговорив про 'компроміси'
Результати переговорів у 2025 році / Інфографіка: Главред

Крім цього, глава МЗС країни-агресора заявив, що переговори можна відновити, "якщо наші колеги будуть готові" і додав, що "нам (Росії - ред.) є що сказати".

Він також стверджував, що Москва нібито готова шукати "розумні компроміси", однак водночас повторив вимоги Кремля щодо НАТО та України. Зокрема, Лавров заявив про необхідність "забезпечити безпеку" Росії, не допустити НАТО до її кордонів та захистити права росіян і російськомовних.

За словами Лаврова, Росія нібито готова до двостороннього та тристороннього формату переговорів. При цьому він прямо заявив, що Москва не має наміру припиняти агресію проти України на час переговорного процесу.

Як США можуть вплинути на переговори - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок назвав конкретну ознаку, яка може свідчити про перехід переговорного процесу щодо завершення війни в Україні у змістовну фазу. За його словами, показовою стане заява США та Європи про готовність послабити або скасувати частину санкцій проти Росії, зокрема в енергетичній сфері.

"Якщо вони скажуть: ми готові, наприклад, послабити санкції в енергетичній сфері, дозволити Росії продавати нафту і газ, а Європа готова це купувати на певних умовах - тоді так", - сказав Клочок в інтерв’ю Главреду.

Експерт зазначив, що наразі таких заяв немає. Водночас, на його думку, саме послаблення санкцій може стати одним із головних питань, на якому наполягатиме Москва. Клочок додав, що зараз переговорний процес рухається передусім у напрямку повноцінного залучення європейських країн.

Він наголосив, що інтерес Європи полягає насамперед у тому, щоб війна не поширилася на її територію, тому позицію Великої Британії, Німеччини та Франції доведеться враховувати під час подальших переговорів.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов повідомив про запланований новий раунд переговорів у жовтні 2026 року. Він очікує, що зустріч відбудеться у тристоронньому форматі.

Як раніше повідомляв Главред, помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив про позицію Москви щодо можливого майданчика для переговорів. Він додав, що ОАЕ вважають цілком прийнятними для проведення тристоронньої зустрічі..

Президент Зеленський запропонував зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі. Саміт лідерів запланований на 14–15 грудня і Зеленський заявив, що його участь залежатиме від присутності російського президента.

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Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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