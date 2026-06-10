Панічно боїться ліквідації: Путін перевіз Кабаєву і дітей в бункер, деталі

Путін також значно посилив заходи безпеки навколо палацового комплексу.

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Путін посилив охорону біля бункера / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Коротко:

Путін нібито наказав дочкам і онукам переїхати у "Валдай"

Безпеку резиденції суттєво посилили останніми роками

Біля маєтку розташовано 27 веж ППО та підземний бункер

Через побоювання щодо замахів російський диктатор Володимир Путін наказав своїм двом старшим дочкам та онукам переїхати до лісового палацового комплексу "Валдай", який ретельно охороняється. Про це пише Daily Express.

Зазначається, що у маєтку, що розташований за понад 400 км на північний захід від Москви, також проживають 43-річна Аліна Кабаєва та двоє маленьких синів, 11-річний Іван та 6-річний Володимир.

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"Безпека на півострові, розташованому між двома озерами та оточеному густим лісом, була посилена через загрозу безпілотників, які долітають все далі вглиб території РФ. Наразі комплекс захищений 27 вежами ППО, розташованими у подвійних оборонних кільцях. Це значно більше, ніж два роки тому. Також на території маєтку є підземний бункер", - пише видання.

Відомо, що посилення заходів безпеки відбулося після повідомлень про те, що розвідка США та Ізраїлю використовувала зламані канали безпеки для відстеження та ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у лютому 2026-го.

"Примітно, що на сімейному зібранні відсутні чутки про третю доньку Путіна, 23-річну Луїзу Розову, яка переважно проживає в Парижі. Вона є дочкою 51-річної Світлани Кривоногих, експрибиральниці, яка згодом стала багатою банківською керівницею. Тим часом старші доньки Путіна продовжують обіймати провідні посади в Росії", - додають в Daily Express.

Як можуть прибрати Путіна

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що через якийсь час у РФ може розпочатися розмова про те, що можна було б спробувати замінити Путіна кимось іншим.

"Єдиний варіант — що хтось повстане сам. Ситуація буде настільки поганою, що з ним швидко не зможуть розправитися. Швидше за все, мова йде не про умовних олігархів і не про великий бізнес, а про якісь регіональні еліти. Це може бути окремий регіон або регіони", - зауважив він.

Ймовірність заколоту проти Путіна в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, на тлі почастішання атак безпілотників на території Росії в Кремлі різко посилилися заходи безпеки навколо російського диктатора Володимира Путіна. З березня 2026 року російський президент серйозно побоюється не лише витоку секретної інформації, а й можливої змови всередині еліт, включаючи сценарій замаху з використанням дронів.

Також відомо, що Путін довго не проводив публічних заходів у Кремлі після ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї 28 лютого. Крім того, відсутність Путіна на публіці збіглася з перебоями в роботі Інтернету в центрі Москви.

Водночас російський опозиціонер Ігор Ейдман говорив, що внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде також досить небезпечною для Путіна. Зокрема, невдоволення Путіним у його власному оточенні буде тільки наростати.

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Про джерело: Daily Express Daily Express - щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії. Видання є головною газетою Express Newspapers, що є дочірньою компанією холдингу Northern & Shell, чиїм одноосібним власником є Річард Десмонд.

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