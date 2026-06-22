"Особистий ворог Путіна", який розкрив його роман з Кабаєвою, помер від "отруєння грибами"

У Латвії помер журналіст Григорій Нехорошев, який опублікував розслідування про Путіна та Кабаєву.

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Помер журналіст, який опублікував розслідування про Путіна та Кабаєву / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, RIA_Kremlinpool, delfi.lv

Коротко:

У Ризі у віці 69 років помер російський журналіст Григорій Нехорошев

Нехорошев мешкав у Латвії як політичний біженець

У Ризі на 70-му році життя помер російський журналіст і розслідувач Григорій Нехорошев, який свого часу очолював видання "Московський кореспондент". Саме ця газета першою опублікувала матеріал про ймовірні стосунки диктатора РФ Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої. Про смерть журналіста повідомляє латвійське видання Delfi.

За інформацією російської журналістки Божени Ринскі, яка проживає в Латвії, причиною трагедії могло стати отруєння грибами, зібраними на власній ділянці. При цьому вона зізналася, що обставини того, що сталося, залишаються для неї не до кінця зрозумілими.

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Повідомляється, що трагічний інцидент стався 19 червня.

Останні одинадцять років Нехорошев мешкав у Латвії як політичний біженець. Широку популярність він здобув у 2008 році після публікації в газеті "Московський кореспондент" статті про ймовірний роман Володимира Путіна з Аліною Кабаєвою. Після виходу матеріалу видання було закрито, а самого журналіста неодноразово викликали на допити співробітники російських спецслужб.

Згодом Нехорошев покинув Росію. У журналістських колах його називали одним із найвідоміших критиків Кремля. Нехорошева також почали називати в медіапросторі "особистим ворогом Путіна".

За словами колег, він неодноразово висловлював побоювання щодо власної безпеки через професійну діяльність та розслідування.

Наразі правоохоронні органи Латвії не оприлюднили офіційних висновків щодо причини смерті журналіста. Остаточні обставини події мають встановити фахівці в ході судово-медичної експертизи.

Колеги та друзі Нехорошева називають його смерть несподіваною і зазначають, що ця звістка стала для багатьох повною несподіванкою.

Роман Путіна та Кабаєвої — новини за темою

Нагадаємо, популярна українська гімнастка та тренерка Ірина Дерюгіна заявила, що знайомству російського диктатора з гімнасткою Аліною Кабаєвою сприяла тренерка Ірина Вінер. За словами Дерюгіної, Вінер часто знайомила своїх підопічних із впливовими бізнесменами та політиками.

Також Дерюгіна заявила, що на початку повномасштабного вторгнення отримала повідомлення від російських гімнасток Аліни Кабаєвої та Ірини Вінер. За її словами, 16 березня вони привітали її маму з днем народження.

Як раніше повідомляв "Главред", політолог Станіслав Белковський заявив, що Аліна Кабаєва, яку вважають таємною дружиною Путіна,не має жодного політичного впливу. За його словами, члени сім’ї диктатора користуються всіма благами, але не залучені до управління державою.

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