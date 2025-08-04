'Угода, щоб більше не гинули люди': Трамп зробив заяву про послання для РФ через Віткоффа

Президент США зазначив, що потрібно "укласти угоду, за якою людей більше не вбиватимуть".

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Трамп зробив заяву про послання для РФ через Віткоффа/ колаж: Главред, фото: скрін YouTube

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Трамп сказав, яким буде послання Віткоффа до Росії

Президент США заявив, що треба "укласти угоду, за якою людей більше не вбиватимуть"

Також він зробив нову заяву про атомні підводні човни

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про розміщення американських атомних підводних човнів на випадок можливої спроби ядерного удару з боку країни – агресорки Росії.

Трамп наголосив, що вони перебувають там, де повинні бути, але при цьому не уточнив, де саме вони зараз. Про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами.

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Коли журналісти запитали у нього, чи розгорнуті атомні підводні човни для протистояння РФ, Трамп сказав, що заява вже опублікована.

"Я вже опублікував заяву. І відповідь така: вони перебувають у певному регіоні. Там, де вони мають бути", – пояснив він.

Яким буде послання Віткоффа до Росії

Також він сказав, яким буде послання Віткоффа до Росії. Трамп наголосив, що він хоче укласти угоду, за якою більше не гинутимуть люди.

"Так, я хочу укласти угоду, за якою людей більше не вбиватимуть. Щойно з'явилися дані про те, що гине величезна кількість російських солдатів. І так само Україна, менша кількість, але все одно тисячі й тисячі людей. А ще додайте міста, які вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей. Ми зупинили війну багатьох країн, і ми якось це теж зупинимо. Це справді жахлива війна", – наголосив президент США.

Водночас він додав, що війна в Україні лише на перший погляд здавалася такою, яку легко зупинити, а насправді виявилося, що це не так.

Чи прийме Путін ультиматум Трампа – думка експерта

Глава країни – агресорки Росії Володимир Путін не прийме ультиматум з боку президента США Дональда Трампа і продовжить війну проти України. Кремль нарощує військові сили в Білорусі, навпроти країн Балтії і Фінляндії, що означає підготовку до затяжної війни. Про це заявив колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сухопутних сил США у відставці Веслі Кларк.

"Я вважаю, що було б чудово, якби Путін виконав ультиматум президента Трампа щодо санкцій. Утім, я не очікую, що це станеться, і сподіваюся, що мої українські друзі не покладаються на те, що Путін припинить бойові дії за 10 днів", – сказав генерал.

Спецпредставники Трампа/ Інфографіка: Главред

Візит Віткоффа у Росію – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Віткофф цього тижня поїде до РФ – стало відомо, яке послання Трамп надсилає до Москви. Спеціальний посланник США, ймовірно, відвідає Росію 6 або 7 серпня.

Також Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Нагадаємо, військовий вказав на нюанс із ядерними підводними човнами. Путін у відповідь посилить тиск на Україну на фронті, вважає Юрій Федоренко.

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