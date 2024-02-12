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У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста через його національність

Анна Ярославська
12 лютого 2024, 06:32оновлено 12 лютого, 07:23
Володимир Єрмаков загинув у Дюссельдорфі внаслідок нападу.
Володимир Єрмаков
Володимир Єрмаков загинув у Дюссельдорфі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/KyivBasketballFederation

У Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков.

Як повідомляє Федерація баскетболу України, український спортсмен загинув у Дюссельдорфі внаслідок нападу.

"Володя (Єрмаков - ред.) і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) із Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці!", - йдеться у повідомленні.

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У ФБК зазначають, що лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації.

"Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - додали у ФБК.

Володимир Єрмаков загинув у Німеччині
Володимир Єрмаков загинув у Німеччині / Фото: facebook.com/KyivBasketballFederation

Володимир Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

Як повідомляв Главред, український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь навесні 2022 року.

Вітковський - майстер спорту в бігу на 60, 100 і 200 метрів. Спортсмен неодноразово брав участь і ставав призером чемпіонатів України, а також брав участь чемпіонатах і кубках Європи.

Нагадаємо, на фронті загинув 25-річний спортсмен Віктор Домітращук. Захисник із позивним "Щука" зустрів свою смерть у важких боях на Донеччині.

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