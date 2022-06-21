Словаччина не може дати Україні танки Т-72: немає домовленостей з ФРН щодо постачання Leopard 2A4

Танки Т-72 Словаччина повинна була відправити Україні в обмін на отримані з Німеччини Leopard 2A4 / Колаж Вікіпедія, Pixabay

Словаччина мала поставити Україні танки Т-72 і натомість отримати німецькі машини Leopard 2A4. Однак домовитися з Німеччиною не вдалося, оскільки словацька держава вважає, що 15 танків недостатньо для національної оборони країни. Наразі Братислава шукає інші можливості надати військову допомогу Києву.

Як повідомляє Business Insider, ФРН запропонувала Словаччині 15 танків Leopard 2A4 за 30 одиниць Т-72. Свої танки Братислава мала передати Україні взамін на німецькі. Однак у Словаччині вважають, що такої кількості військових машин недостатньо для оборони своєї держави і відмовилися від угоди ще минулого тижня.

читайте такожНімеччина ізолює себе серед країн НАТО і ЄС, блокуючи поставки зброї в Україну-Die WeltМіністерство оборони Словаччини підтвердило цю інформацію.

"Реальність така, що ми не можемо ухвалити форму підтримки, яку обіцяли Чехія або інші країни", - сказали у відомстві.

Речниця словацького Міноборони наголосила, що Братислава шукатиме інші можливості для надання військової підтримки Україні.

Раніше Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 і один вертоліт Мі-2. Крім того, держава надала Києву боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Град.

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Постачання озброєнь Україні від Німеччини

У червні ФРН наклала вето на плани Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4. Йшлося про 40 старих бойових машини німецького виробництва. Вказувалося, що Мадрид відступив від неформальних домовленостей у Європі не передавати Києву танки, а іспанській владі нібито довелося навіть вибачатися перед Берліном.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт раніше сказала, що бійці ЗСУ завершують курс навчання для використання гаубиць Panzerhaubitze 2000. Після цього самохідні артилерійські установки можна буде відправити Україні і передати до зони бойових дій.

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Йохан Вадефуль піддав критиці канцлера ФРН Олафа Шольца через те, що глава німецького уряду під час свого візиту до Києва не надав чіткої обіцянки щодо постачання важкої зброї Україні. Він закликав Берлін взяти негайне зобов'язання щодо постачання важких озброєнь українській державі.

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