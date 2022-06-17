Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського повернутися до переговорів з Путіним - Die Welt

Зеленський, Макрон, Драгі та Шольц провели переговори 16 червня в Києві / Офіс президента

У четвер лідери Німеччини, Франції та Італії - Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі - відвідали Україну. "За зачиненими дверима" політики, ймовірно, просили президента Володимира Зеленського повернутися до переговорів з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Причиною такого прохання Шольца, Макрона і Драгі можуть бути економічні труднощі в їхніх країнах, викликані війною в Україні, пише Die Welt.

"Глави держав і урядів "за закритими дверима", ймовірно, переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому що економічний збиток, якого їхні країни зазнають через війну, стає все важче компенсувати. Економічне зростання різко сповільнилося, а інфляція досягла рекордного рівня", – пише видання.

Автор статті зазначає, що, приїхавши в Україну, Макрон хотів прояснити свою позицію після своєї неоднозначної заяви про те, що необхідно "зберегти обличчя" Путіну.

"У Києві це викликало нерозуміння, навіть розчарування. Про це свідчить нове слово "макронити". Це означає щось на кшталт: "дій так, як ніби тебе дуже турбує те, що ти показуєш світу, але нічого істотного для цього не роби", - пише видання.

Для Драгі також важливо, щоби війна закінчилася якомога швидше.

"Ситуація в Італії стає все ненадійнішою: якщо через війну обсяг виробництва не відновиться, то на карту буде поставлено стабільність країни. Але не лише Італії. Тому що у країни є проблема, яка може швидко стати тягарем для всього ЄС - надзвичайно високий державний борг", - йдеться в статті.

Візит Макрона, Шольца і Драгі в Україну - про що заявили політики

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв не примушувати Україну до мирних переговорів з Росією.

Також Макрон заявив що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц після візиту до Києва заявив, що "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Росією в односторонньому порядку, неможливий. При цьому Шольц назвав очікування Кремля, що РФ вдасться захопити частину українських територій та потім дочекатися змін з плином часу, "ілюзією Путіна".

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