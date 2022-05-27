"Путіну війна з рук не зійде": Шольц зважився на відправку зброї ЗСУ для битви з армією РФ

Путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна - Шольц / УНІАН, Reuters

Російський президент Володимир Путін не повинен піти від відповідальності в ситуації з нападом Росії на Україну. Війна проти української держави цинічна і нелюдська. Саме тому діють жорсткі санкції проти Москви. Українській державі надається не тільки економічна, гуманітарна та фінансова, а й військова підтримка. Йдеться, серед іншого, і про постачання Німеччиною зброї до зони бойових дій. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє Spiegel, він розповів про те, що Путіну не повинні "зійти з рук" військові дії проти України, тому Берлін повинен відправити Києву зброю.

читайте такожКоли Росія напала, ФРН відмовила Україні в зброї і щодо SWIFT: Берлін був упевнений в окупації - посол"Абсолютно зрозуміло: Путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", - зазначив канцлер.

Також він додав, що саме тому діють жорсткі санкції щодо Росії, а також гуманітарна, економічна і фінансова підтримка української держави.

"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - підкреслив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Дивіться відео ТСН - чому Німеччина боїться допомагати Україні зброєю

Постачання Німеччиною зброї в Україну

Правляча коаліція ФРН 13 квітня погодила питання поставок Україні важкого озброєння для потреб ЗСУ на війні проти Росії. Вдалося домовитися, у тому числі, і з Соціал-демократичною партією Німеччини, яка до цього обережно ставилася до перспектив надання зброї Україні.

Пізніше за постачання важких озброєнь Україні проголосував Бундестаг. "За" виступили 500 парламентаріїв. Рішення підтримали партії правлячої коаліції, а також блок ХДС/ХСС.

12 травня німецьке видання Die Welt написало, що між урядами Німеччини та України виникло непорозуміння, внаслідок якого постачання зброї Києву затягуються. Проблеми виникли з питанням замовлення самохідних зенітних установок Gepard. Німецька сторона запевняла, що український уряд повинен самостійно замовляти їх у компанії Krauss-Maffei Wegmann, у той час, коли Києву сказали, що постачання здійснюватиме безпосередньо Берлін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба піддав критиці Німеччину за неготовність Берліна постачати потрібну Києву зброю. Зокрема, він заявив, що українська держава отримає бронетранспортери Marder, проте водночас потребує і німецьких танків Leopard.

Главред рекомендує: